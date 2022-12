Avete mangiato troppo tra ieri e oggi? Un possibile aiuto naturale potrebbe essere il tè all'anice. Il tè all'anice è un infuso preparato con una pianta chiamata Illicium verum, che si ritiene efficace per combattere disturbi come asma, coliche, bronchite e nausea. Vale la pena di provarla grazie al suo gusto, aromatico, dolce e simile alla liquirizia. L'anice ha un sapore molto riconoscibile simile alla liquirizia, al dragoncello e al fenile, e anche se alcune persone non "amano" il suo sapore particole, comunque rimane molto popolare.

Cosa succede al nostro corpo quando beviamo il tè all'anice?

Anice stellato: la forma caratteristica

L’anice stellato è una varietà botanica che deve il suo nome alla sua particolare forma. Con la sua stella a otto punte, l’anice stellato è ricco di olio dagli importanti benefici terapeutici. Grazie al suo sapore delicato e decisamente aromatico, l’anice stellato viene utilizzato per preparare piatti dal gusto deciso e delle tisane salutari per contrastare l’insorgere di disturbi e malattie. L’anice stellato deve il suo nome a due fattori: la forma caratteristica dei suoi frutti a “stella” e all’elevato contenuto di anetolo, il responsabile dell’aroma dell’anice.

Tisana all'anice stellato: un rimedio per i problemi digestivi

L'anice aiuta la digestione. Uno degli usi più comuni della tisana all'anice stellato?

Un rimedio naturale utile contro il gonfiore e gli spasmi addominali. Gli antiossidanti presenti nel tè all'anice rafforzano il sistema immunitario.



Tisana all'anice stellato: come prepararla

Mettete in infusione (per 10 minuti in 250 ml di acqua bollente) un cm di zenzero. Filtrate e aggiungete 1 g di polvere di anice stellato. Una tisana a base di anice stellato e passiflora è la bevanda calda perfetta prima di andare a dormire (aiuta a rilassarsi e combatte l’insonnia).

In commercio si possono trovare filtri da mettere in infusione per ottenere tisane pronte all’uso. Per una maggiore azione, l’anice stellato può essere combinato ad altre spezie. Per aumentare i benefici potete aggiungere la cannella o zenzero.

Anice stellato: dove si compra

Si tratta di una spezia piuttosto semplice da reperire, la si può acquistare infatti sia nei tradizionali supermercati, negli empori di erboristeria o nei negozi dedicati a prodotti esotici. Al giorno d’oggi è anche facile trovarlo online sui siti di e-commerce specializzati negli articoli agroalimentari e biologici.

Per mantenere inalterate le proprietà organolettiche dell’anice stellato bisogna conservarlo preferibilmente in un barattolo di vetro ben sigillato, lontano dalla luce e in un luogo fresco e asciutto.