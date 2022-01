Tisana cannella e limone un potente rimedio dai mille benefici

Cannella e limone è una delle combinazioni più utilizzate nella medicina naturale. Entrambi costituiscono una risorsa naturale semplice, ma di grande efficacia. Se siete abituati ad assumere integratori vitaminici per rafforzare le difese immunitarie al cambio di stagione, vi consigliamo di sostituirli con questa bevanda.

Questo agrume curativo e questa spezia millenaria formano insieme una risorsa unica e ricca di sostanze salutari in grado di promuovere il benessere senza causare effetti secondari. La bevanda di cannella e limone può essere gustata sia calda che fredda e, inoltre, può essere abbinata ad altri ingredienti, come ad esempio l’ananas o la mela. Attualmente, l’abbinamento di cannella e limone è molto comune, in quanto consente di realizzare una deliziosa bevanda fatta in casa per i mesi più freddi dell’anno. Perché sono stati scelti proprio questi due ingredienti?

Diamo un’occhiata più in dettaglio di seguito.

Cannella e limone, un potente rimedio dai mille benefici

Il limone fornisce una grande quantità di vitamina C e una piccola quantità di altre vitamine e minerali. Tra questi ultimi spicca il potassio, indispensabile per l’equilibrio dell’organismo. A causa del suo contenuto di acido citrico, è stato spesso considerato utile nella perdita di peso.

Da parte sua, la Fondazione spagnola per la nutrizione (FEN) indica che “alla cannella vengono attribuite proprietà carminative contro coliche, gas e altri problemi di stomaco. È stata dimostrata anche la sua azione antimicrobica, grazie al suo alto contenuto di fenoli”.

Inoltre, il consumo di cannella è stato collegato a una riduzione dei livelli di zucchero, colesterolo e trigliceridi nel sangue, come indicato in questo studio. Quindi, attualmente, è considerata una spezia con potenziale medicinale per varie malattie. In ambito popolare si crede che, insieme, cannella e limone possano apportare molti benefici all’organismo. Per trarne vantaggio, è bene che vadano consumati regolarmente, all’interno di uno stile di vita sano.

Cannella e limone, 4 ricette per trattare ogni disturbo!

Tisana cannella e limone

Successivamente sono mostrate alcune ricette per preparare questa bevanda. Tutte e 4 le ricette naturalmente hanno la cannella, quindi tutte sono utili per abbassare colesterolo e glicemia. L’aggiunta di altri ingredienti nelle altre ricette potenzia o aggiunge altri benefici alla bevanda. Bisogna tener presente che questa bevanda va consumata sempre all’interno di uno stile di vita sano e attivo.

1. Cannella e limone: la bevanda che ti aiuta ad abbassare colesterolo e glicemia

Con un po’ di cannella e limone puoi preparare una deliziosa bevanda da consumare sia in inverno che in estate. La cannella si è dimostrata ridurre i livelli di colesterolo, trigliceridi e glicemia. Infatti, molti studi sull’uomo hanno mostrato l’effetto antidiabetico e di riduzione della resistenza all’insulina della cannella. Ecco la ricetta!

Ingredienti:

1 stecca di cannella

1 bicchiere d’acqua (250 ml)

5 cucchiai di succo di limone (50 ml)

Opzionale: miele, ghiaccio, foglie di menta, una fetta di arancia o limone

Preparazione

Scaldare l’acqua e, quando raggiunge il bollore, aggiungere la cannella e il miele.

Lasciare in infusione per 15 minuti, quindi lasciare riposare per altri dieci minuti.

Filtra il contenuto in una tazza e aggiungere i 5 cucchiai di succo di limone.

Consumare con moderazione.

2. Cannella, ananas e limone: la bevanda per perdere peso

Tisana cannella, limone e ananas

Questa bevanda potrebbe anche aiutarti a perdere peso grazie alla cannella. Questa proprietà è potenziata ancor di più dall’aggiunta di ananas. La bevanda può aiutarti a perdere peso e influisce in modo significativo sulla misurazione di vita e fianchi, come indicato in questo studio, ma sempre all’interno di uno stile di vita sano. Non è consigliabile consumare più di due bicchieri al giorno, poiché la cannella ha alcune controindicazioni.

Per preparare questa bevanda, avrai bisogno di:

1 stecca di cannella

1 bicchiere d’acqua (250 ml)

5 cucchiai di succo di limone (50 ml)

1 fetta di ananas

Preparazione

Si segue la stessa procedura della preparazione precedente, alla fine aggiungete una fetta di ananas tagliata a cubetti. Si consuma circa 20 minuti dopo aver mangiato o come parte di uno spuntino.

3. Cannella e limone: la bevanda per una pelle sana

Sebbene non sia scientificamente provato, si ritiene comunemente che questa bevanda possa contribuire alla salute della pelle. Si è addirittura ritenuto che la cannella, avendo proprietà antibatteriche, potesse essere utile nel trattamento dell’acne.

Ingredienti

1 cucchiaino di cannella in polvere (5 g) - succo di 1 limone intero - 1 bicchiere di acqua tiepida (250 ml)

Preparazione

In un bicchiere di acqua tiepida, aggiungere la cannella in polvere e mescolare più volte con un cucchiaio. Infine si aggiunge il succo di limone, si mescola ancora il tutto e si consuma freddo.

La cannella in polvere può essere sostituita con i bastoncini di cannella, ma in tal caso la preparazione sarebbe così:

Portare l’acqua a ebollizione in una pentola.

Quando raggiunge il punto di ebollizione, abbassare la fiamma e aggiungere la stecca di cannella.

Coprire e lasciar cuocere per qualche minuto.

Quindi, spegnete il fuoco e lasciate intiepidire.

Una volta caldo, aggiungete il succo di limone e mescolate con un cucchiaio per incorporare bene tutti gli ingredienti.

Si può consumare al momento o conservare in frigorifero.

4. Cannella, arancia e limone: la bevanda per combattere il raffreddore

Cannella, arancia e limone

Sebbene il consumo di alimenti che contengono vitamina C non garantisca una protezione totale contro i patogeni che causano il raffreddore, l’aggiunta di succo d’arancia alla bevanda aumenta il contenuto di vitamine e può contribuire e prevenire anche la comparsa di malattie da raffreddamento.

Ingredienti

1 stecca di cannella

1 bicchiere di succo d’arancia (250 ml)

5 cucchiai di succo di limone (50 ml)

1 cucchiaino di miele (7,5 g)

Preparazione

Spremere il succo di arancia e limone.

Inoltre, fate cuocere la stecca di cannella in poca acqua. Una volta pronto, mescolate la cannella con il resto degli ingredienti e bevete calda.

Questi rimedi sono molto facili da preparare a casa e possono aiutarti a prevenire o a combattere alcuni disturbi comuni.