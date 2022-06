Infusioni rinfrescanti e ricche di benefici per l'organismo. Le tisane fredde sono un’ottima alternativa all’acqua e alle altre bevande anche durante le giornate calde e, grazie ai loro contenuti di erbe e spezie, risultano anche delle validissime alleate di benessere.

Drenanti, depurative, rilassanti, ma soprattutto dissetanti e reidratanti. Le tisane non sono solo bevande da consumare calde, ma grazie alla preparazione a freddo e alle proprietà di erbe e spezie sono ottime per una pausa rigenerante in qualunque momento della giornata

In estate è importante bere per affrontare le alte temperature e se state seguendo una dieta. Con il caldo torrido e le sudate ricorrenti, infatti, l'organismo ha bisogno della giusta idratazione. Oltre a bere acqua naturale (meglio evitare quella gassata), però, si può optare per delle tisane rinfrescanti e depurative, amiche della dieta. Se in inverno, infatti, un infuso caldo è proprio ciò che ci vuole per spezzare o terminare una lunga giornata, con l'arrivo della stagione estiva, si possono preparare dei piacevoli infusi freddi a base di erbe e frutta. Un'alternativa alle acque aromatizzate, qui di seguito alcune ricette

Tisane fredde, le alleate ideali per la dieta

Le tisane idratanti

Le tisane drenanti sono la scelta ideale per combattere la ritenzione di liquidi che causano gonfiore e inestetismi. Questo tipo di bevanda ha proprietà diuretiche legate ad alcune piante officinali. Tra quelle più note c’è la bardana che aiuta a eliminare le scorie e stimola la corretta digestione; rooibos, spezia diuretica e antiossidante; carciofo che aiuta la corretta digestione; finocchio con la doppia azione eupeptica e digestiva.

Le tisane depurative

Le tisane depurative sono quelle che contribuiscono a rigenerare il corpo con grandi benefici per l’apparato cardiocircolatorio. Le proprietà più benefiche, in tal senso, sono ad esempio quelle delle bacche di rosa canina, del tarassaco, betulla e ortica e betulla, la salvia e l’achillea. Le tisane snellenti, unite a un’alimentazione sana e corretta, possono essere d’aiuto nel dimagrimento. Note le proprietà di zenzero, limone, tè verde che contribuiscono anche al senso di sazietà.

Scopriamo quali sono le tisane fredde più buone da bere in estate:

Le tisane fredde

Nelle erboristerie, nei supermercati, nei negozi di infusi sono tante le varietà di tisane tra cui poter scegliere, ognuna con un particolare gusto e con diversi benefici per l'organismo. Du seguito alcuni esempi:

Tisana limone e zenzero

Buona in inverno, non è da sottovalutare anche nella sua versione estiva. Aiuta a digerire, è perfetta per chi soffre di gonfiore ed è un aiuto anche in caso di malanni di stagione (raffreddore, mal di gola). E' inoltre diuretica e purificante per l'organismo.

Tisana alla menta

Fresca e depurativa, la tisana alla menta è un'alleata naturale per affrontare l'estate. Si può spremere anche un po' di limone per smorzare il gusto intenso della menta.

Pesca e frutto della passione

Per chi ama le bevande fruttate, questa tisana è l'ideale. Ha un gusto dolce che conquista anche i bambini.

Karkadè

Ha un bellissimo colore rosso e si ricava dall'infusione di fiori di ibisco. Fredda, in estate, è davvero buonissima, oltre ad essere ricca di sali minerali e di vitamine. Si tratta di una bevanda antiossidante, diuretica, dogestiva, antinfiammatoria.

Ortica e mirtillo

Infine ecco una tisana fredda ideale per gambe stanche e gonfie. La tisana ortica e mirtillo, infatti, facilita la circolazione, ha proprietà diuretiche e un gusto piacevole.