Tisane per dormire: ecco le 3 tisane più efficaci e come prepararle

Le tisane per dormire sono uno dei rimedi più semplici e naturali per conciliare il sonno, rendere più confortevole il riposo notturno e combattere i problemi di insonnia. Specialmente in questo ultimo anno di Pandemia o durante il cambio di stagione, le tisane per dormire rappresentano infatti una via sicura e solitamente priva di controindicazioni che consente di rilassarsi al meglio e di migliorare la qualità del riposo. Ansia, stress e nervosismo? Ecco tre buonissime tisane che con le loro straordinarie proprietà rilassanti ti regaleranno notti serene e tranquille, scopriamo come prepararle a casa

Le tisane: un rimedio semplice e buono contro l’insonnia

Preparare una tisana è molto facile: basterà scegliere la miscela di erbe che preferisci, metterla in infusione in acqua bollente per circa 6/7 minuti, e poi filtrarla. Se vuoi dolcificarla, meglio il miele dello zucchero.

Scopriamo insieme come aiutare il nostro organismo a riposare meglio grazie ad un piccolo aiuto tutto naturale: le tisane rilassanti per dormire meglio, scopriamo quindi quali sono le tisane rilassanti per dormire più efficaci.

Tisana per dormire alla camomilla

La camomilla è da sempre nota per le sue proprietà altamente rilassanti e digestive. Proprietà che la rendono uno degli ingredienti più adatti quando si soffre di insonnia.

Per prepararla basta acquistarne un po’ in erboristeria e mettere un cucchiaio (o quanto indicato nella busta) in infusione in acqua bollente. Lasciare agire per circa 6 minuti e filtrarla. A questo punto, la tisana sarà pronta per essere bevuta, sia al naturale che con un pizzico di miele se la si desidera più dolce.

La tisana alla melissa

Un’altra tisana per dormire bene è quella a base di melissa. Nota anche per alleviare l’emicrania da stress, il nervosismo e gli stati ansiosi.

Anche in questo caso, basterà procedere mettendo in infusione un cucchiaio di melissa in acqua bollente per qualche minuto. Dopo averla filtrata e addolcita secondo il proprio gusto la si potrà bere.

La tisana ai fiori d’arancio

Un' altro rimedio naturale ed efficace è quello della tisana a base di fiori d’arancio.

Oltre ad essere nota per le sue proprietà antiossidanti, questa tisana ha infatti un buon potere calmante, soprattutto sugli stati ansiosi. Basta procurarsene un po’ in erboristeria (a volte si può trovare un ottimo mix di fiori di arancio e mandarino) e lasciarne un cucchiaio in infusione in acqua bollente.

In questo modo si otterrà una bevanda profumata, saporita e in grado di rilassare già dai primi sorsi. Dopo averla filtrata, si potrà addolcire con un pizzico di miele.

Attenzione: prima di acquistare erbe per preparare delle tisane è importante accertarsi di non essere allergici alle piante prescelte. Inoltre, qualora i problemi di insonnia dovessero durare nel tempo, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico curante per cercare eventuali cause e risolverle.

Le tisane possono essere preparate la sera e consumate almeno mezz'ora prima di coricarsi. Per migliorare gli stati d'ansia che possono portare a dormire male, è possibile consumare le tisane anche durante la giornata, anche tre volte al giorno.