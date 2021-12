Tutti i benefici delle arance: le regine dell'inverno

Questo frutto tipicamente invernale è un vero elisir per il nostro benessere. Scopriamo insieme tutti i suoi benefici.

Le arance apportano esperidina, pectina, magnesio e potassio. L’esperidina combatte il colesterolo cattivo. Magnesio e potassio tengono sotto controllo la pressione. La pectina, che si trova nella parte bianca, alza meno la glicemia. Solo in Italia più di venti varietà vengono coltivate come frutta da tavola e altrettante per spremuta. Dalla colazione al dessert, le arance sono particolarmente adatte ad ogni dieta. Dalla marmellata, passando per l'anatra all'arancia, fino ad arrivare, ad esempio, ad una morbidissima torta brasiliana alle arance. Il successo è garantito, unico, sicuro e trasversale.

L'arancia: le proprietà

Poche calorie (40 Kcal per 100 grammi), per una grande bontà. Questi sono gli ingredienti fondamentali del successo delle arance.

La loro stessa composizione le rende un fenomenale alleato del peso forma. Composta per il 90% di acqua, cui poi si aggiungono fruttosio, sali minerali, ha moltissime vitamine (C, B e P), acido citrico e fibre. Le arance rosse contengono calcio, fosforo, potassio, ferro e selenio. Proprio per questo la spremuta di arancia è un vero elisir di benessere, capace di purificare contemporaneamente reni, fegato, intestino e la nostra pelle.

L’arancia: i benefici

Le arance sono un vero toccasana per il nostro organismo:

aiutano a prevenire l'influenza

abbassano il colesterolo

proteggono i reni

fanno bene all'apparato cardio-circolatorio

proteggono gli occhi e la vista

regolano l'assorbimento degli zuccheri, dei grassi e delle proteine

rendono più forte il sistema immunitario

rendono più attivo il metabolismo

contrastano l'invecchiamento cellulare

migliorano la digestione.

Cosa succede se mangi le arance con il colesterolo? La buccia delle arance fa bene al colesterolo?

Contiene due flavoni polimetossilati come la tangeretina e la nobiletina. Queste due sostanze non influenzano le concentrazioni di colesterolo ‘buono’ (HDL) e non hanno effetti collaterali. Sarebbero da preferire alle statine e ad altri farmaci, che possono danneggiare fegato e muscoli. La tangeretina e la nobiletina abbassano la quantità del 32-40%. Queste due molecole sono anche nel succo ma in concentrazioni molto basse. Se ne dovrebbero bere almeno venti bicchieri al giorno.

Chi soffre di ipertensione può mangiare le arance?

Le arance aiutano a combattere la glicemia alta. Attenzione però a non eccedere nella quantità. Le arance sono ricche di fibre e impiegano più tempo per essere scomposte e digerite. Ciò consente il rilascio lento di zucchero e garantisce che i livelli di zucchero nel sangue rimangano stabili per un lungo periodo di tempo. Bevi il succo con attenzione. Può essere dannoso perché contiene meno fibre. Si raccomanda che il contenuto di carboidrati di ogni pasto non superi i 45-60 grammi. Un’arancia normale contiene circa 15 grammi di carboidrati e una grande può fornire il doppio di carboidrati. Secondo uno studio, due bicchieri di succo d’arancia al giorno possono causare un calo significativo della pressione sanguigna. È sempre bene assicurarsi di non acquistare prodotti industriali. Prepara invece un bicchiere fresco a casa per godere dei maggiori benefici. Per avere un cuore sano, hai bisogno di una dieta equilibrata, meno sodio e più esercizio.

Quali minerali contengono le arance?

Sono composte da carboidrati ed acqua. Sono una buona fonte di fibre. Contengono pochi grassi, sono prive di colesterolo e hanno poche proteine. Sono un’ottima fonte di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Hanno un basso indice glicemico e possono mangiarle anche i diabetici anche se con molta moderazione. Ecco i minerali che contengono:

Sono composte da carboidrati ed acqua. Sono una buona fonte di fibre. Contengono pochi grassi, sono prive di colesterolo e hanno poche proteine. Sono un’ottima fonte di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. Hanno un basso indice glicemico e possono mangiarle anche i diabetici anche se con molta moderazione. Ecco i minerali che contengono:

Ferro – Calcio – Magnesio – Potassio – Sodio – Fosforo – Zinco – Rame - Manganese