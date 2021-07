Vaccino anti-Covid: quali cibi preferire e quali evitare, prima e dopo

Stiamo assistendo ad un vero e proprio boom di prenotazioni per il vaccino anti Covid, da Nord a Sud, dopo la decisione del governo sull’obbligatorietà del green pass per una serie di attività' (dai bar e ristoranti al chiuso alle piscine e palestre, al cinema e nei teatri) e dopo le parole del premier, Mario Draghi. Ma come arrivare preparati al vaccino? Quale dieta seguire?

I consigli del medico per arrivare preparati al doppio appuntamento con la vaccinazione. A partire dai cibi e dalle bevande da evitare

Non c’è bisogno di chissà quale dieta speciale per arrivare preparati alla data del vaccino anti-covid. Quel che conta è farsi trovare il più possibile in forma e, soprattutto, con il sistema immunitario in buono stato. Affinché questo avvenga, esistono alcuni alimenti e bevande da evitare durante le settimane pre e post vaccinazione. Ecco, secondo gli esperti, quali sono i cibi da preferire ma anche quelli da evitare prima e dopo il vaccino anti-Covid.

Ci sono una serie di domande che tutti, o quasi, ci siamo posti in prossimità di un vaccino ed anche quello anti-Covid non è da meno. Sembra infatti che fra i quesiti più gettonati sul vaccino per il Corona Virus riguardi prevalentemente il cibo. E’ possibile sottoporsi al vaccino anti-Covid a stomaco pieno? La risposta è si, inoltre a questa domanda, alcuni esperti hanno anche indicato quali sarebbero gli alimenti più indicati da preferire e quali sarebbe invece, bene evitare in questo caso, scopriamoli assieme.

Vaccino anti-Covid, cosa mangiare?

Una volta chiarito il concetto che non ci si sottopone al vaccino a stomaco vuoto anzi, è preferibile mangiare passiamo adesso a conoscere nello specifico, quali alimenti è bene preferire anche in questa situazione, piuttosto che altri. Cynthia Sass, nutrizionista e autrice di best seller del New York Times, di recente su Health Magazine ha consigliato di non far mancare sulle nostre tavole, la sera prima del vaccino, una buona dose di fibre.

Vaccino Covid-19

Tutti i cereali anche quelli integrali, legumi, verdure e la frutta secca forniscono un buon quantitativo di fibre con caratteristiche differenti. Mangiarli nella serata pre-vaccinazione aiuterebbe a conciliare il sonno e ad affrontare il vaccino in maniera più riposata.

L’esperta in nutrizione ha poi sottolineato anche l’importanza dell’acqua per il nostro organismo consigliando di berne almeno 2 litri al giorno e perché capace di ridurre gli effetti collaterali del vaccino aggravati dalla disidratazione.

Alimenti da evitare, prima e dopo la vaccinazione anti-Covid

A partire da un paio di settimane prima dell’appuntamento medico, e considerando lo stesso lasso di tempo per il post vaccino, evitate con cura i cibi che causano infiammazione. Si parla di Food Map in riferimento agli alimenti nemici dell’equilibrio batterico intestinale, dunque da ridurre al minimo sindacale. Appartengono a questa categoria i carboidrati raffinati, contenenti zuccheri a catena corta, di difficile assorbimento per il nostro intestino e causa di infiammazione. Evitate, prima e dopo il vaccino covid, di consumare latte e derivati, che potrebbero portare a una condizione di disbiosi intestinale, vale a dire un’alterazione della flora batterica che inficia la risposta immunitaria (tra le altre cose). No a dolciumi, ma anche no a dolcificanti e frutta zuccherina, ad esempio fichi, mango, anguria, pesche. Da evitare gli alcolici, altamente infiammatori, fatta eccezione per il vino rosso, purché consumato in moderate quantità. Evitate anche cibi fritti e intingoli, nemici dell’intestino e della digestione».

Bisognerà evitare l’alcol, come anticipato sia prima che dopo la vaccinazione, in quanto potrebbe intensificare possibili effetti collaterali come: mal di testa o nausea. Nella lista dei cibi da evitare pre e post vaccino ci sono anche gli alimenti ricchi di grassi saturi come: i prodotti confezionati, i fritti e le merendine. In sintesi è consigliato uno spuntino o un pasto sano ed equilibrato prima del vaccino.