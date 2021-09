Victoria Beckham e la dieta delle 5 mani

Victoria Beckham ha fama di essere una vera e propria cultrice della perfetta forma fisica. In effetti le foto pubblicate in rete non lasciano alcun dubbio al riguardo. Ma qual è il segreto di questa perfetta e invidiabile forma fisica all'età di 47 anni? L'ex cantante e modella britannica la cui eleganza e ricercatezza la contraddistingue fin dai tempi delle Spice Girls non ne fa alcun mistero. Sicuramente possiamo dire che in parte è un dono di natura frutto di una buona genetica, ma ovviamente da sola non può bastare.

La dieta di Victoria Beckham

Imprenditrice di successo nel mondo della cosmetica e stilista di successo, la moglie dell'ex calciatore David Beckham, nonché mamma di 4 figli, segue uno strutturato programma settimanale per preservare la sua forma fisica. In una intervista al Guardian ha rivelato di essere molto attenta al modo in cui si allena e a ciò che mangia. Stando a quanto si apprende è seguita da Tracy Anderson, personal trainer dei vip. Il programma di Victoria prevede 6 giorni di allenamento su 7 per 2 ore al giorno. L'attività fisica inizia molto presto alle 6 di mattina a digiuno ancora prima di fare colazione, quando il resto della famiglia è ancora immersa nel sonno per la bella Victoria quindi è già ora di allenamento. Si tratta di esercizi cardio, in particolare camminata in pendenza da alternare alla corsa su tapis roulant della sua palestra privata. L'allenamento prevede anche sollevamento pesi e sedute di workout piuttosto intense. Insomma il suo è un allenamento ad alta intensità.

Tuttavia non va trascurato l'aspetto legato alla dieta. E' nota per seguire la dieta delle 5 Hands ovvero 5 mani. La regola fondamentale che sovrintende a questo regime dietetico è presto detta: gli alimenti devono rientrare in porzione in una mano. In particolare i pasti al giorno devono essere 5, si tratta soprattutto di verdure ma non è esclusa la carne magra, ad esempio il pollo purché la porzione rientri in una mano. Tra un pasto e l'altro è prevista anche l'assunzione di tè e tisane per purificare l'organismo dalle tossine. Anche in questo caso l'ex Spice Girl segue una dieta che prevede in particolare l'eliminazione di alcuni alimenti, quali zuccheri latticini carboidrati e alcolici a favore invece di alimenti quali pesce, in particolare non resiste al salmone selvatico, e verdure in particolare quelle a foglia verde, ad esempio spinaci e broccoli. e i legumi come piselli e fagioli. L'ex cantante non può fare a meno dell'avocado che consuma tutti i giorni in quanto è un concentrato di vitamina E fondamentale per la salute della pelle, antiossidanti e grassi monoinsaturi. Nella sua routine alimentare la giornata comincia con 2 cucchiai di aceto di mele a cui fa seguire un bicchiere di acqua calda e limone. La colazione prosegue poi con frutti rossi semi di chia latte di mandorla e un caffè. Non mancano i centrifugati a base di frutta e verdura ad esempio kiwi limone mela broccoli spinaci e semi di chia. L'allenamento fisico, come detto, contribuisce a regalarle una forma fisica che farebbe invidia anche a una ventenne.