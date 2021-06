Vitamina B12: una carenza può avere conseguenze sulla salute

Può capitare, ad esempio a chi segue una dieta vegetariana o vegana ma anche agli anziani, di soffrire di una carenza di vitamina B12. La carenza di vitamina B12 nel breve termine porta a stati di stanchezza, battito cardiaco accelerato e difficoltà respiratorie. Nel lungo termine possono scatenarsi patologie ben più gravi che coinvolgono il sistema nervoso. Quindi è bene non sottovalutare il giusto apporto di questo importante nutriente. Nel caso il nostro organismo non abbia a disposizione le giuste quantità di questa sostanza, potremmo veder ancora vedere comparire dei sintomi che colpiscono i piedi.

Carenza di vitamina B12: sintomi e conseguenze

La vitamina B12 è un importante elemento per il nostro benessere e viene introiettata con l’alimentazione. Nel caso in cui la nostra dieta sia povera di alcuni alimenti (carni, uova, latte e derivati) o se si presentano difficoltà di assorbimento a livello gastrico, potremmo andare in deficit di questo importante elemento e manifestare sintomi non sempre di chiara diagnosi. Sappiamo che sono in particolare alcuni alimenti ad essere ricchi di vitamina B12, si tratta prevalentemente di cibi di origine animale, ecco perché i vegani generalmente assumono integratori per compensare, evitando così una carenza di questa vitamina. Ma come sapere se siamo carenti di vitamina B12?

Vitamina B12: a cosa serve e le conseguenze di una carenza.

Ci sono alcuni sintomi che riguardano i piedi.

La Harvard Medical School sottolinea, ad esempio, che una sensazione di formicolio ai piedi potrebbe essere segno di una carenza di vitamina B12. Questa si può verificare in quanto la vitamina B12 è vitale per la produzione di globuli rossi, responsabili del trasporto di ossigeno nel corpo. Una mancanza di vitamina B12 porterà allo sviluppo anomalo dei globuli rossi e, dato che meno ossigeno è in grado di raggiungere le estremità del corpo, come appunto i piedi, si può verificare una sensazione di formicolio. Un’altra possibile indicazione di carenza di vitamina B12 è la lenta guarigione delle ferite sui piedi. Gli esperti dell’University of Nottingham hanno fatto sapere che:

“la mancanza di vitamina B può influenzare la guarigione delle ferite in vari modi”.

Questo perché le vitamine del gruppo B sono necessarie per un sistema immunitario sano, la sintesi proteica, la sintesi del Dna e, come già detto, la formazione di globuli rossi. Secondo le informazioni pubblicate sulla rivista Clinical Medicine, la carenza di vitamina B12 può causare un intorpidimento dei piedi che può arrivare addirittura all’incapacità di sentire il suolo. Si mettono in evidenza anche altri possibili sintomi di carenza di vitamina B12 che compaiono sui piedi. Questi includono: lesioni cutanee e iperpigmentazione. La Harvard Medical School ricorda che una carenza di vitamina B12 può portare a sviluppare nel tempo anche molti altri sintomi come debolezza, senso di affaticamento, perdita di memoria e difficoltà cognitive, lingua gonfia e infiammata, anemia. Naturalmente è necessario un esame del sangue per confermare la condizione e, nel caso, sarà il medico ad indicare un integratore di vitamina B12 e consigliare il giusto dosaggio per far fronte alla carenza. La carenza di Vitamina B12 influenza anche il sistema immunitario che s’indebolisce, la flora batterica intestinale s’impoverisce, con una mancanza di protezione del nostro organismo verso i malanni stagionali anche più banali.

Quanta vitamina B12 bisogna assumere?

Possiamo introiettare la giusta dose giornaliera di vitamina B12, pari a 2,5 microgrammi (NRV), attraverso integratori già preparati reperibili in farmacia o in erboristeria.Possiamo facilitare il corretto apporto con prodotti che contemplano il complesso vitaminico B, in modo tale da calibrare anche l’acido folico, la vitamina B6, B1, B2, l’acido pantotenico, l’inositolo, la colina e la niacina; una particolare raccomandazione va a coloro che praticano una dieta vegetariana o addirittura vegana, e che quindi hanno escluso dalla loro alimentazione tutti quei nutrienti apportatori di vitamina B12, come carne, pesce, uova, latte e latticini.