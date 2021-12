Vitamina B12: i 4 cibi che ne sono più ricchi

Con l’etichetta di “vitamina B12” ci riferiamo a un gruppo di sostanze organiche chiamate cobalamine e che si caratterizzano per la presenza di cobalto nella loro struttura chimica. La vitamina B12 è essenziale per la divisione cellulare e il sistema nervoso. Quali sono i migliori alimenti a questo scopo e perché di regola non ci occorrono pastiglie.

Vitamina B12: scopri i 4 cibi che ne sono più ricchi

La cianocobalamina, che poi è propriamente la vitamina B12, è scarsamente presente nell’organismo umano, ma della B12 è la forma più stabile. Ed è per questo motivo che nei comuni integratori troviamo appunto la cianocobalamina.

Per quale motivo il corpo necessita la vitamina B12?

La vitamina B12 rappresenta un intero gruppo di vitamine essenziali, denominate anche cobalamina. Esse sono importanti per

la produzione di materiale genetico, come le cellule, vale a dire per la crescita e lo sviluppo

la formazione di globuli del sangue

la funzione del sistema nervoso

l’assorbimento di acido folico e carboidrati nell’alimentazione

la vitamina B12 ricopre inoltre un ruolo nel metabolismo dell’omocisteina. L’omocisteina è considerato un fattore di rischio per l’arteriosclerosi e le malattie cardiocircolatorie

Una carenza di vitamina B12 può generare una forma particolare di anemia e dei disturbi del sistema nervoso. I disturbi sono in parte irreversibili.

Che succede quando manca la vitamina B?

La carenza di questa sostanza provoca una malattia chiamata anemia perniciosa, che si caratterizza per una penuria di ferro dovuta a sua volta a una mancanza di globuli rossi. Il complesso B12 è infatti essenziale per la sintesi dei globuli rossi ad opera del midollo osseo. Ma una mancanza di questa vitamina può anche dare problemi alle mucose.

Il fabbisogno giornaliero di questa vitamina è piuttosto basso, ma come s’è detto per stare in salute non se ne può fare a meno.

Vitamina B12: quali cibi possiamo mangiare per essere sicuri di assumerla?

Il salmone

Il salmone è uno dei pesci che contiene la maggiore quantità di vitamina B12. Si consideri che con 90 grammi di salmone si assume il doppio del fabbisogno quotidiano.

Il fegato di manzo

Cento grammi di fegato di manzo forniscono una quantità di gran lunga superiore a quella raccomandata di questa essenziale vitamina. Tra l’altro contiene anche un’alta percentuale di ferro.

Le vongole

I crostacei in generale contengono buone quantità di B12, le vongole ci aggiungono anche il ferro. È anche per questo che sono consigliate nella dieta di chi soffre di anemia.

I latticini

Si dovrebbero consumare tutti i giorni almeno due porzioni di latticini. Latte, yogurt e formaggi danno non solo grassi e proteine, ma anche micronutrienti essenziali, tra i quali, per l’appunto, la vitamina B12.

Quelli fermentati come lo yogurt sono anche ricchi di probiotici, microorganismi fondamentali per il buon funzionamento dell’intestino.