Vittoria Puccini a 43 anni in forma con una dieta sana

Da "Elisa di Rivombrosa" al grande successo al cinema e in tv, la star de "La Fuggitiva" e "Non mi lasciare" spegne le sue prime 43 candeline.

24 anni di carriera, successi tra cinema, tv e teatro e una vita privata di cui è molto gelosa: Vittoria Puccini, una tra le attrici italiane più versatili, ha compiuto ieri oggi 43 anni ed è pronta a un'altra stagione di impegni col film Incanto, opera prima di Pier Paolo Paganelli, e la serie tv Belcanto che racconterà su Rai 1 la storia di tre donne che hanno abbandonato una vita povera per scalare il mondo dello star system dell'Ottocento: l'Opera. Quali sono i segreti di Vittoria Puccini per tenersi in forma?

Nata a Firenze il 18 novembre 1981, Vittoria Puccini ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2000, debuttando al cinema in Tutto l'amore che c'è di Sergio Rubini. L'anno successivo è arrivato il primo ruolo in tv in due puntate della serie La Crociera e da lì, dopo una partecipazione al film Paz! di Renato De Maria, anche il grande successo grazie alla serie evento Elisa di Rivombrosa. Da quel momento la carriera di Vittoria Puccini non si è più fermata: in pochi anni sono arrivati Gabriele Muccino con Baciami ancora, Ferzan Özpetek con Magnifica Presenza e Paolo Genovese con Tutta colpa di Freud, mentre in tv ha collaborato ancora con Cinzia TH Torrini nella serie Tutta la verità e ha recitato in Violetta nel 2011 e in Anna Karenina due anni dopo. Nel 2015 ha interpretato Oriana Fallaci nella miniserie L'Oriana e negli ultimi due anni è stata protagonista de La Fuggitiva e Non mi lasciare, entrambe trasmesse su Rai 1.

Vittoria Puccini ha ammesso in più interviste di considerarsi una persona pigra, ma spesso per lavoro è costretta a allenamenti intensivi, soprattutto per ruoli fisici come accaduto per la serie La fuggitiva. L'attrice non ha mai amato la corsa e nel 2021 ha confessato di tenersi in forma a casa con esercizi a corpo libero, stretching, flessioni e pesi.

Vittoria ama cucinare e preferisce seguire un'alimentazione molto sana. "Un tempo bastavano un paio di giorni per recuperare gli stravizi ora ci vogliono settimane. Il metabolismo è cambiato tantissimo, per mantenermi in forma devo fare il triplo della fatica rispetto a dieci anni fa. Non mangio barattoli di Nutella, ho un’alimentazione supersana e ogni anno sto sempre più attenta", ha confidato l'attrice a Elle.

Vittoria Puccini è stata a lungo legata al collega Alessandro Preziosi, conosciuto sul set della fiction Elisa di Rivombrosa. La storia d'amore tra i due si è conclusa nel 2010, dopo sei anni di amore e una figlia insieme, Elena, nata nel 2006. Dal 2013 l'attrice è legata al fotografo Fabrizio Lucci ed è pronta convolare a nozze con lui tra pochi mesi.