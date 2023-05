Voglia di dolce dopo cena o pranzo? Come combattere gli Sugar Cravings

“Ho sempre voglia di dolce”. Cosa sono gli Sugar Cravings e come placarli?

Con il termine Sugar Cravings si indica quella irresistibile voglia di dolce e di zucchero in qualsiasi forma, che può attanagliarci in ogni momento della giornata, e non va confuso con la semplicità golosità: dopo i pasti, la sera davanti a Netflix, o a metà pomeriggio davanti allo schermo del computer, quando le energie calano a picco, ogni momento è buono per farci avventare sulla prima barretta energetica, tavoletta di cioccolato o dessert a portata di mano.

Che lo zucchero sia un nemico giurato della salute non è una novità. Non tutti sanno però che è dannoso anche per la nostra bellezza, visto che scompone il collagene della pelle, rendendo vani i trattamenti e le creme anti-age che applichiamo.

Insomma assecondare gli Sugar Cravings non è mai una buona idea. Ma come tenerli sotto controllo? E perché ci assalgono in modo intenso e ingestibile? Lo abbiamo chiesto a Shabir Daya, farmacista, co-fondatore di Victoria Health ed esperto di salute a 360 gradi.

Perché ho sempre voglia di dolce?

"Gli Sugar Cravings sono quella voglia di zucchero che si verifica per vari motivi, anche se le cause principali sono lo stress, gli squilibri ormonali e le cattive abitudini. La differenza fra chi ha gli Sugar Cravings e chi ha un debole per i dolci è che chi ama i dolci se li concede occasionalmente, mentre chi ha gli Sugar Cravings è spesso dipendente dallo zucchero, e questa dipendenza può influenzarci sia mentalmente che fisicamente”.

Mangiare molto zucchero fa male?

“Il consumo eccessivo di zucchero, per un lungo periodo, può causare ipertensione, aumento di peso, carie, e invecchiamento della pelle, perché il metabolismo dei composti rilasciati dallo zucchero danneggia tutti i nostri organi, compresa la pelle”.

Come possiamo combattere efficacemente gli sugar cravings?

“ Effettuare alcuni cambiamenti nello stile di vita e nella dieta può fare un'enorme differenza nel controllare il desiderio di cibi dolci che possiamo provare", come ad esempio.

Assicurati che i tuoi pasti contengano sufficienti proteine, carboidrati complessi, e grassi sani per fornire un flusso di energia costante, in modo che i livelli di zucchero nel sangue non fluttuino. Una colazione ricca di proteine aiuta a ridurre la voglia di dolce.

Per soddisfare la tua voglia di zucchero, sostituisci gli snack confezionati con la frutta fresca come banane e datteri. Non eliminare completamente lo zucchero dalla dieta, in quanto questo può farti sentirti inizialmente male, e farti abbandonare le buone intenzioni. Apporta invece gradualmente una serie di modifiche per raggiungere l'obiettivo.

Esamina il tuo modo di nutrirti, e realizza se hai delle cattive abitudini. Molte persone formano abitudini malsane senza nemmeno rendersene conto, e queste devono essere affrontate.

Anche un sonno scadente può causare voglia di zucchero, per combattere la stanchezza e la mancanza di concentrazione. Cerca di avere un sonno di qualità, e se hai difficoltà a dormire bene, assumi un integratore a base di melatonina ed erbe che lavorano per rilassare il corpo e la mente, e indurre il sonno, senza provocare sonnolenza la mattina dopo.

Se lo stress è la causa della tua voglia di zucchero, considera lo yoga, esercizi di respirazione, o semplicemente camminare, per abbassare gli ormoni dello stress. Per un supporto extra, usa l'integratore a base di erbe Magnolia Rhodiola Complex di Victoria Health, che abbassa i livelli degli ormoni dello stress, eleva l'umore, e rilassa la mente senza causare sonnolenza.

Visto che il nocciolo del problema è la mancanza di livelli costanti di zucchero nel sangue, puoi affrontarlo utilizzando Keto Living Sugar Control di Natures Plus. Questo integratore contiene berberina e altre erbe per mantenere sani sia i livelli di zucchero che il peso corporeo.