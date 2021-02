Vuoi dimagrire? Inizia scegliendo la prima colazione giusta

Qualcuno sostiene che la prima colazione sia il pasto più importante della giornata, quindi va fatta in modo sostanzioso e nutriente. Il detto: “colazione da re, pranzo da principe e cena da povero” lo conosci?



Sembrerebbe che tutto giri intorno alla prima colazione, quindi non ci resta che approfondire il discorso e dare la direzione esatta alla nostra colazione. La cosa più importante è non saltarla: la maggior parte delle persone affette da sovrappeso e obesità non fa colazione.

La prima colazione per dimagrire? Tutti i consigli della dietista

Qual è il primo passo per dimagrire? Iniziare la giornata con una prima colazione equilibrata. Ma soprattutto non saltarla mai. “La prima colazione deve essere fatta. Se una persona appena sveglia non ne ha proprio voglia può farla anche un’ora dopo, magari portandosi un toast o uno yogurt con dei cereali sul posto di lavoro. Ma è fondamentale, anche per la linea: la maggior parte delle persone affette da sovrappeso e obesità non fa colazione”, la dottoressa Federica Grandi, dietista presso il Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro di Bergamo. La prima colazione è molto importante anche per la salute, in particolare quella cardiovascolare. Ma perché è così importante anche per il metabolismo?



“Quando ci svegliamo arriviamo da almeno dieci ore di digiuno e abbiamo davanti una giornata di lavoro o comunque di vita. Non va infatti dimenticato che anche stando seduti sul divano tutto il giorno abbiamo un dispendio energetico dettato dal metabolismo basale e anche dormendo, di notte bruciamo calorie. E’ importante dare la giusta energia al corpo per affrontare quello che sta per accadere, altrimenti il rischio è di cadere in una sorta di fase di carestia che mi porta ad assimilare tutti i pasti che farò successivamente. Inoltre se sono abituata a saltare la colazione non sento la fame, ma mi ritrovo a pranzo che ne ho molta di più e non ho più nemmeno la consapevolezza di quello che ho davanti, con il rischio di fare abbuffate e di andare a prendere i primi alimenti che trovo a portata di mano.

C’è poi anche il ruolo di insulina e glicemia. La curva insulinica e quella glicemica hanno un ruolo fondamentale anche per il peso corporeo: se riesco a consumare tutti i pasti correttamente mantengo la glicemia stabile. Altrimenti, se sto a digiuno fino al pranzo, ho la glicemia e l’insulina molto basse e quando pranzo ho dei picchi glicemici ed insulinici molto importanti che sono un problema non solo per il paziente diabetico ma anche per quello sano, che si ritrova stanco, senza forze”.

Che cosa non deve mai mancare nella prima colazione?

“La prima colazione deve coprire il 15 per cento del fabbisogno energetico quotidiano. Prima di tutto non deve mancare una fonte glucidica, un carboidrato, meglio se integrale. La fibra dei cereali integrali, infatti, mantiene sazi più a lungo. Nel caso di una colazione dolce può andare bene del pane integrale tostato, delle fette biscottate integrali, dei cereali in fiocchi o soffiati come avena, farro, riso. L’importante è che non abbiano zuccheri aggiunti. Alla fonte glucidica va abbinata una fonte proteica: una tazza di latte, un vasetto di yogurt (sempre bianco, però), del kefir o dello yogurt greco, anche spalmato su una fetta di pane. Molto bene anche abbinare una fonte di zuccheri semplici che può essere della marmellata, del miele, della frutta fresca o essiccata, un pezzetto di cioccolato fondente. Si può anche prendere del tè o del caffè, ma non zuccherato”.

E nel caso si preferisse una colazione salata?

“Si tratta di un’ottima alternativa, se piace. Basta non cadere nell’errore di mangiare ogni volta affettati o formaggi. Se voglio una colazione salata sana devo alternare le fonti proteiche: resta fissa la quota di pane integrale tostato o friselle integrali, alla quale si possono abbinare, alternandoli, una porzione di formaggio, una di affettato (30 grammi di prosciutto cotto, prosciutto crudo sgrassato, tacchino o bresaola), un uovo sodo o alla coque, 30 grammi di salmone affumicato. Poi sempre del tè o caffè non zuccherato”.