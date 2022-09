Yoga per i pazienti psichiatrici dell'Asp Ragusa

Ragusa - La disciplina dello yoga per i pazienti dell'unità di psichiatria di Ragusa-Vittoria del dipartimento di salute mentale dell'Asp iblea, con il progetto "Dal coccio al vaso". Gli obiettivi dell'iniziativa consolidare la fiducia in se stessi, ridurre lo stress e ripristinare l'equilibrio corpo-mente-spirito. Inoltre, incrementare la consapevolezza corporea, migliorare la respirazione e apprendere tecniche di rilassamento. Il progetto consiste in un ciclo di lezioni di Hatha-Yoga a cadenza settimanale della durata di 60 minuti l’una per 3 mesi, dal 14 settembre al 21 dicembre. Coinvolti i professionisti dell'équipe multidisciplinare formata da medico psichiatra, psicologo, infermiere, educatrice professionale e assistente sociale.

"Attraverso un preciso e metodico lavoro sul corpo fisico, ogni individuo potrà conoscere il suo 'corpo reale' e attivare quel processo proattivo di pacificazione e trasformazione che lo condurrà alla sua evoluzione sul piano globale" spiega Vincenzo Cilia, direttore facente funzioni dell'unità psichiatrica ragusana. Il programma, che si avvale della collaborazione gratuita dell’insegnante di HathaYoga Amalia Cornale, prevede tecniche respiratorie - pranayama - focalizzate sullo sviluppo della capacità percettiva del respiro, della posizione e del movimento del diaframma. In seguito si procederà all'attivazione delle grandi articolazioni, attraverso semplici movimenti. L'inaugurazione avverrà mercoledì 14 settembre alle ore 10, nel Centro servizi culturali di via Diaz, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, che sarà anche la sede delle attività.