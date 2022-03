Yogurt: come dimagrire con questo alimento

Lo yogurt è un alimento dai molteplici benefici per la nostra salute. Perché si possa parlare di yogurt è necessario che derivi nello specifico da due tipi di fermenti ovvero lo Streptococcus Thermophilus e il Lactobacillus Bulgaricus. Si tratta di un alimento che viene incontro a chi è intollerante al lattosio in quanto è presente nello yogurt solo nella misura del 3% e può rientrare nella dieta delle persone celiache in quanto il glutine è del tutto assente. Lo yogurt come detto è dato dalla quantità dei fermenti lattici vivi: per essere di qualità eccellente ne devono essere presenti 100 milioni per grammo. Lo yogurt ha anche un effetto riequilibratore della flora intestinale ed è indicato in particolare per quei pazienti che per varie ragioni necessitano di un aumentato fabbisogno di calcio.

Yogurt: cosa contiene

Per ben l'87% lo yogurt è costituito dall'acqua, per il 7,5% da zuccheri e per il 3,5% da proteine. Oltre al calcio contiene anche altri minerali quali fosforo magnesio potassio selenio sodio.

Yogurt e dieta

Lo yogurt è un alimento ideale se stiamo seguendo una dieta per dimagrire. In una dieta ipocalorica lo si può utilizzare come spuntino a metà mattina o nel primo pomeriggio. E' quindi un alimento che favorisce il senso di sazietà. Se invece lo prendiamo la mattina a colazione attiva il metabolismo e favorisce la digestione. Per le donne in gravidanza è ottimo l'apporto di vitamine e calcio.

Dieta dello yogurt

Considerati i numerosi benefici che ci apporta questo alimento esiste anche una vera e propria dieta dello yogurt. Lo yogurt non sarà l'unico alimento di questa dieta ma farà parte di un regime dietetico ipocalorico da 1400 calorie al giorno. Con questa dieta possiamo dimagrire 2 o 3 chili in breve tempo. La dieta non dovrebbe seguirsi per più di 5 giorni.

Di seguito lo schema alimentare di una giornata tipo

La mattina non può che iniziare con la prima colazione. Gli esperti consigliano di consumare uno yogurt bianco naturale con 50 grammi di cereali e delle fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata e uno di miele grezzo.

Per lo spuntino a metà mattina un vasetto di yogurt alla frutta con 2 biscotti o un pacchetto di cracker.

A pranzo un'insalata con verdure a scelta e uno yogurt. In alternativa della carne magra o una fetta di salmone e l'immancabile vasetto di yogurt alla frutta.

Come spuntino nel pomeriggio 3 biscotti oppure qualche quadratino di cioccolata fondente.

A cena pesce o carne cotti alla griglia o al vapore accompagnati da verdure a scelta da condire con olio extravergine di oliva. Uno yogurt per concludere il pasto.