Yuka l’app sulla qualità dei prodotti che introduce l’etichetta a semaforo

L’app Yuka, per la qualità dei prodotti alimentari arriva anche in Italia, nonostante le rimostranze del governo e introduce l’etichetta a semaforo. Yuka è il sistema Nutriscore per etichettare gli alimenti e valutarli dal punto di vista alimentare. Ha già conquistato 18 milioni di persone in diversi Paesi Ue, Canada e Stati Uniti e come annunciato dal sito di settore Great italian food trade, è già disponibile anche sugli smartphone dei consumatori italiani. Cosa cambia tra i due sistemi di etichettatura? Vediamo come funzionano.

Yuka: l’app per la qualità dei prodotti

Finalmente è arrivata anche in Italia Yuka, la famosa app francese che fa una valutazione completa dei prodotti alimentari (ma anche dei cosmetici), completa di analisi di ingredienti e additivi, semplicemente scansionando il codice a barre. Dopo aver inquadrato con il cellulare il codice, o anche semplicemente inserendo il nome stesso del prodotto, l’applicazione fornisce delle informazioni sulla base del sistema Nutriscore. Yuka valuta la qualità degli alimenti e dei cosmetici. Per farlo basta “leggere” con il telefono il codice a barre o digitare il nome del prodotto. La app lo valuta dal punto di vista nutrizionale proprio basandosi sul sistema creato dall’Agenzia nazionale francese per la salute pubblica. Questo sistema di etichettatura è stato messo a punto dall’Agenzia nazionale francese per la salute e fornisce delle indicazioni ogni 100 grammi di prodotto. Quest’applicazione, integrando il sistema nutrizionale funziona quindi da app. Ma non è tutto, perché oltre a indicare la quantità dei nutrienti dei vari alimenti (proteine, zuccheri, grassi, calorie ecc..) può anche essere usata per la valutazione dei cosmetici.

Nutriscore e Nutriform: sistemi di etichettatura a confronto

L’app Yuka utilizza, quindi, un sistema di etichettatura basato sulla valutazione degli alimenti. Ogni indicazione è espressa per 100 grammi di prodotto, del quale si può leggere la quantità dei singoli nutrienti. Per ogni alimento l’app restituisce il simbolo di un semaforo con tonalità di colore che comprendono: verde, giallo, arancione e rosso. Il punteggio finale di ogni prodotto è in grado di far variare questo semaforo. In questo modo l’app riesce a dare delle indicazioni sugli alimenti più salutari e quelli da evitare. Al contrario, invece, il sistema di etichettatura Nutriform, proposto dall’Italia, si basa sulla singola porzione (di 50 grammi) e indica le quantità di assunzione su base giornaliera. Per ogni alimento, quindi, viene fornita un’indicazione in cui viene definita la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale, basandosi sull’apporto totale richiesto in una giornata. Questa indicazione viene espressa sotto forma di percentuale e rappresentata in un’immagine a forma di batteria.

L'app che analizza elementi positivi e negatiivi

Oltre a un giudizio globale, l’app analizza in maniera chiara e dettagliata gli elementi negativi e positivi del prodotto. Per esempio, indica se sono presenti additivi che sarebbe meglio evitare, qual è il loro profilo di rischio e la loro funzione. Oppure dirà se ci sono troppi grassi saturi, zuccheri, sale o calorie. Allo stesso tempo segnalerà se sono presenti nutrienti dagli effetti benefici, come le fibre o le proteine. Se poi un prodotto ha un giudizio globale molto basso, Yuka raccomanda delle possibili alternative all’interno della stessa categoria. Al momento il database dell’app conta circa un milione e mezzo di referenze, di cui il 70% alimentari, e contiene più o meno il 75% dei prodotti venduti in Italia. Ma anche se un prodotto dovesse mancare, aggiungerlo alla banca dati è facilissimo, basta seguire le istruzioni dell’app, inserendo pochi dati e fotografando le parti della confezione richieste, per ottenere in pochi minuti la valutazione desiderata. Yuka è presente gratuitamente in 11 paesi per smartphone iOS e Andorid. È disponibile anche una versione premium su abbonamento: una delle poche fonti di finanziamento di questo progetto indipendente dalla pubblicità e da qualsiasi gruppo industriale