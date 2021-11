Zenzero: alleato della linea e della digestione, ecco come utilizzarlo. Lo sai che lo Zenzero può essere il tuo più grande alleato per la digestione? Ma non solo grazie alle sue proprietà è un grande alleato della dieta. Ecco come utilizzarlo e mantenere la linea

Accelera il metabolismo, aiuta l’apparato digerente e contribuisce ad ottenere il senso di sazietà: stiamo parlando dello Zenzero, uno degli alleati più importanti che puoi avere per favorire la tua digestione. In questo articolo ti spieghiamo come utilizzarlo al meglio.

Esistono diversi modi, infatti, per supportare la propria dieta. Sfruttare ciò che madre natura ci offre è sempre il miglior rimedio per trovare un senso di armonia tra la natura e il proprio corpo. È ciò che fa lo zenzero: uno dei più grandi alleati per la tua digestione e della linea

La radice di zenzero

La radice dello zenzero, o meglio il suo rizoma, contiene i principi attivi della pianta, gingeroli e olio essenziale, dai quali derivano le caratteristiche aromatiche e curative note fin dall’antichità. Fresco oppure essiccato, lo zenzero conserva ottime proprietà digestive e antinfiammatorie. È molto indicato in caso di nausea e può essere utilizzato come rimedio naturale contro il mal d’auto e il mal di mare. Contiene diversi minerali, tra i quali spiccano potassio, magnesio e calcio.

Zenzero: proprieta, benefici e controindicazioni

Digestivo e aromatico, lo zenzero trova diverse applicazioni in cucina e in fitoterapia, sia come radice fresca che come spezia essiccata. Andiamo a scoprire quali sono le sue principali virtù, come inserirlo nella nostra dieta e a quali possibili controindicazioni è giusto fare attenzione.

Lo zenzero non ha infatti, di per sé, proprietà dimagranti (e nessun alimento può vantare questa virtù), ma è indubbio che si inserisca perfettamente in diete mirate alla riduzione del peso e del gonfiore addominale, e che si possa sfruttare il suo sapore particolarmente pungente per ravvivare pietanze e bevande riducendo al contempo il consumo di sale e zucchero. Dal punto di vista energetico lo zenzero contiene circa 80 calorie per 100 grammi.

Come rimedio fitoterapico, lo zenzero è venduto in capsule e compresse, talvolta abbinato ad altre spezie digestive e antinfiammatorie, come la curcuma, oppure in forma di infuso

Zenzero: il tuo più grande alleato per la digestione e per la linea, ecco come utilizzarlo

Con l’inizio dell’inverno aumenta anche la voglia di cimentarsi con i fornelli per occupare le fredde giornate di fine autunno. L’arrivo delle basse temperature sta già testando le nostre difese immunitarie, mentre i pranzi più abbondanti (tipici della stagione invernale) stanno mettendo alla prova la nostra linea.

Ma non dobbiamo preoccuparci molto, in quanto abbiamo un alleato tutt’altro che secondario: lo zenzero. Questa meravigliosa spezia rappresenta una valida risorsa per creare tisane saporite o un ottimo ingrediente per i nostri piatti e le nostre ricette.

Il suo sapore inconfondibile e vivace, che regala spezzo un leggero “pizzicare” alla nostra gola, è conosciuto da millenni: le sue proprietà terapeutiche, infatti, sono utilizzate da moltissimi anni e in Oriente rappresenta una valida soluzione medica grazie alle sue proprietà.

Oggi lo zenzero rappresenta un grande alleato per la digestione: grazie alle sue proprietà, stimola gli enzimi digestivi e favorisce il processo intestinale. È un valido aiuto per combattere la nausea a causa del mal d’auto se masticato in pezzetti di zenzero essiccato.

Infuso zenzero e limone per combattere la ritenzione idrica

Lo zenzero contribuisce a combattere gonfiori e ritenzione idrica ed è quindi alleato di una buona forma fisica. Per il suo effetto positivo sulla digestione e il corretto metabolismo dei nutrienti è annoverabile tra gli alimenti brucia grassi, tenendo sempre presente che questa definizione, seppur diffusa, va presa con cautela. Infatti lo zenzero non possiede solo proprietà digestive. Questa spezia rappresenta un ottimo aiuto anche per la linea. Riesce ad attivare il metabolismo e favorire il senso di sazietà, aiutandoci a non riempirci la pancia con merendine zuccherate che non farebbero bene al nostro peso.

È necessario fare attenzione alle quantità, perché assunto in eccesso lo zenzero potrebbe irritare lo stomaco. Poiché inoltre lo zenzero ha un riconosciuto effetto fluidificante sul sangue, non è indicato per chi è già in cura con anticoagulanti. In gravidanza e allattamento il consumo di zenzero richiede cautela, soprattutto se utilizzato in forma di integratore.