Zinco e dieta: un aiuto per pelle capelli e sistema immunitario

Lo zinco è un minerale essenziale per la salute del nostro organismo. Lo si trova soprattutto nei muscoli e nei globuli bianchi e rossi, ma è presente anche in altri tessuti, infatti si accumula anche nelle ossa, pelle, fegato e nei capelli. Secondo i LARN, i Livelli di assunzione di riferimento che riguardano la popolazione italiana, il fabbisogno giornaliero di zinco varia dai 2 ai 10 mg. Necessitano di un maggior apporto (10 mg) i bambini, adolescenti e adulti maschi, le donne in gravidanza e in allattamento. Lo zinco favorisce la guarigione delle ferite, la crescita dei capelli, e stimola la produzione di collagene, fondamentale per mantenere la pelle elastica e tonica e contrasta i radicali liberi, responsabili del processo di invecchiamento delle cellule. Questo minerale è importante anche per il sistema immunitario, per la salute della prostata e la regolazione della glicemia e la divisione cellulare. I sintomi di una carenza di zinco si manifestano con problemi alla pelle, perdita di capelli, guarigione delle ferite che avviene più lentamente e diarrea.

Dieta: alimenti ricchi di zinco

Lo zinco lo si trova nei semi si sesamo, grano tostato e anche nei semi di zucca e anguria.

Le ostriche e in generale i frutti di mare sono un altro alimento ricchissimo di zinco: 100 grammi possono arrivare a contenere fino a 18 mg di zinco.

Carne di manzo. Cento grammi di questo alimento contengono fino a 10 mg di zinco. Cento grammi di carne di agnello ci apportano fino a 3,3 mg di zinco. Anche il fegato di vitello è ricco di questo minerale. In particolare 100 grammi di fegato ci apportano circa 12 mg di zinco.

Le arachidi ideali per uno spuntino sano, rappresentano un buon alimento per quanto riguarda il contenuto di zinco. Ogni 100 grammi contengono circa 6,6 mg di zinco. Cento grammi di noci ci forniscono invece 5 mg di zinco.

Anche il cacao e la cioccolata fondente rientra tra gli alimenti da ritenersi una buona fonte di zinco. Ogni 100 grammi di cacao ci apportano circa 7 mg di zinco, una porzione di 101 grammi di cioccolata fondente circa 2,6 mg.

Lo zinco è contenuto anche nei cereali tuttavia la presenza di fibre e fitati ne diminuiscono l'assorbimento.

Lo zinco, sebbene in misura minore, è contenuto anche nelle uova e nei latticini.