Beni culturali, bando per promuovere la street art nei Comuni siciliani

Palermo – Un sostegno ai Comuni siciliani per la promozione e la realizzazione di interventi di creatività urbana, street art e muralismo. Lo prevede un bando dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

Gli interventi, si legge nell’avviso, sono finalizzati a promuovere e sostenere la street art quale “forma espressiva a forte impatto civico e culturale e con capacità comunicativa, idonea a contribuire alla rigenerazione urbana ed extra urbana, con particolare riferimento alle aree degradate e periferiche”.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 200 mila euro, a valere sul Fondo di creatività urbana istituito all’assessorato dei Beni culturali. Ciascun progetto potrà beneficiare di un contributo massimo erogabile pari a 20 mila euro, per finanziare prestazioni artistiche per la realizzazione delle opere pittoriche, acquisto di materiali, noleggio di ponteggi, piattaforme, spettacoli connessi all’inaugurazione dell’opera.

Ci sarà una settimana di tempo per presentare le istanze a partire dal lunedì successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

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