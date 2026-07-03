Benzina in cambio di informazioni sui posti di blocco: arrestato finanziere

Palermo – Avrebbe fornito informazioni a un piccolo imprenditore che trasportava carburante sulla presenza di posti di blocco dei colleghi nella zona di Termini Imerese. In cambio un finanziere avrebbe ricevuto benzina. Il gip ha disposto il carcere per il militare e i domiciliari per il trasportatore.

il carburante agricolo trasportato dal piccolo imprenditore non sarebbe finito alle aziende, ma in qualche distributore di benzina. Per trasportarlo l’imprenditore voleva essere certo di non trovare per strada controlli e posti di blocco e così si rivolgeva al finanziere che gli avrebbe fornito preziose indicazioni.

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