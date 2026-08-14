“Benzina troppo cara, vado al lavoro a cavallo”

Foggia – Va dal dentista in sella al cavallo. Oppure percorre il tratturo regio anche per 270 chilometri. O si sposta per lavoro. Sempre in compagnia della sua Maja, una cavalla che fa parte della scuderia di otto destrieri attualmente in suo possesso. E’ la storia di Massimiliano Accetturo, 56 anni, di Rocchetta Sant’Antonio, piccolo comune dei Monti Dauni in provincia di Foggia. Di professione giardiniere. Dopo venti anni trascorsi per lavoro a Rimini, ha fatto rientro nel comune del Foggiano e, complice l’aumento vertiginoso del costo del carburante, ha deciso di utilizzare un mezzo molto più economico e soprattutto “che permette di vivere a contatto con la natura”.

“Lavoravo come impiegato al comune di Rocchetta Sant’Antonio, poi mi sono licenziato perché non avevo più stimoli e sono andato via negli anni ’90. Nel ’96, di fatto, mi sono stabilizzato a Rimini in cerca di fortuna – racconta Accetturo – dove ho svolto per anni la professione di giardiniere. Ho conosciuto Raul Casadei e da lì ho iniziato a lavorare prima per lui come giardiniere, poi presso rinomate strutture alberghiere, sempre coltivando la passione per i cavalli, fino al 2020 quando ho fatto definitivamente rientro a Rocchetta. Ho due figli grandi, ormai lontani da casa che tornano durante le feste e ho deciso di fare rientro nel mio paese”.

La passione per i cavalli è una tradizione familiare. “E’ stata tramandata dal mio bisnonno che era un commerciante di cavalli con il Regno delle due Sicilie. Poi mio nonno, mio padre e io. A Rimini ho avuto i cavalli che ho portato con me a Rocchetta. Ne ho otto nelle scuderie allestite nel perimetro di una villetta dove abito”.

Massimiliano racconta di “spostarsi agevolmente con la sua cavalla per i tratturi regi e di averlo fatto nel corso degli anni, arrivando a Pescasseroli in nove giorni e in tanti altri posti. Negli ultimi mesi, mi sposto per lavoro a cavallo, visto l’aumento vertiginoso dei costi del carburante. Per fare un pieno a una delle mie auto ci vogliono circa 180 euro. Andando a cavallo praticamente non spendo nulla“.

Per lavoro si muove tra Puglia, Campania e Basilicata. “E’ bello tornare ai vecchi tempi, è una sensazione impagabile. E poi è un mezzo di trasporto economico. Come devi avere cura di te, devi averne di lei”.

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