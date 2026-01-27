Bere troppa acqua fa male: ecco quali sono le dosi corrette

Cosa è ​l'over-idratazione (sintomi e rischi)

L’acqua è essenziale per la nostra salute, ma come ogni cosa, l’eccesso può rivelarsi dannoso. Sebbene il consumo quotidiano di acqua sia fondamentale per il nostro corpo, un’abitudine sempre più diffusa è quella di bere in quantità eccessive. Ma cosa succede quando si beve troppa acqua? Scopriamo insieme i rischi legati all’over-idratazione e come evitarli.

Bere troppo fa male? L’over-idratazione

L’over-idratazione, o intossicazione da acqua, si verifica quando si ingeriscono troppi liquidi in un breve periodo di tempo. In condizioni normali, i nostri reni sono in grado di espellere circa un litro di acqua all’ora. Tuttavia, quando si supera questa quantità, i reni non riescono a gestire l’eccesso, causando un disequilibrio elettrochimico nel corpo. Questo fenomeno può diluire il sodio nel sangue, portando a una condizione pericolosa chiamata iponatriemia.

I rischi dell’iponatriemia

Il sodio è un elemento cruciale per il nostro organismo. Aiuta a regolare la pressione sanguigna, supporta il funzionamento dei muscoli e dei nervi, e mantiene l’equilibrio idrico all’interno delle cellule. Quando il livello di sodio nel sangue scende drasticamente, le cellule, compresa quella cerebrale, iniziano a gonfiarsi, causando una serie di sintomi neurologici come nausea, confusione, vertigini e, nei casi più gravi, coma e morte. Questo processo è noto come iponatriemia rapida e può essere letale se non trattato tempestivamente.

Chi è a rischio di intossicazione da acqua?

Sebbene l’over-idratazione possa colpire chiunque, alcuni soggetti sono più vulnerabili. Le persone che praticano sport intensi, come le maratone, sono a rischio, poiché durante l’esercizio fisico intenso si perde una grande quantità di liquidi che spesso viene sostituita senza bilanciare i livelli di sodio. Inoltre, chi soffre di polidipsia psicogena, una condizione che porta a un impulso compulsivo di bere acqua, è particolarmente esposto a questo rischio. Alcune malattie renali, disturbi cardiaci o l’uso di diuretici possono inoltre favorire la ritenzione di acqua e sodio, aumentando la probabilità di iponatriemia.

La quantità d’acqua corretta

Non esiste una risposta universale, ma le linee guida generali suggeriscono che gli adulti dovrebbero bere tra 2 e 3 litri di acqua al giorno, di cui una parte proviene dai cibi. La quantità esatta può variare in base all’età, al sesso e alle condizioni ambientali. Ad esempio, durante l’attività fisica o in ambienti caldi, il fabbisogno idrico può aumentare considerevolmente.

Il caso di Brooke Shields: il pericolo di bere troppo

Nel 2023, l’attrice Brooke Shields ha subito un attacco epilettico dopo aver bevuto un’eccessiva quantità di acqua. Questo episodio ha suscitato preoccupazione, poiché Shields ha raccontato che il suo malore è stato causato dalla carenza di sodio nel sangue, dopo aver consumato troppi liquidi prima di un evento. Questo caso evidenzia l’importanza di non esagerare con l’assunzione di acqua, in particolare quando si è già disidratati o si soffre di disturbi medici.

I sintomi dell’over-idratazione

I segni di intossicazione da acqua possono essere subdoli e iniziare con sintomi lievi come mal di testa, nausea e affaticamento. Se la condizione peggiora, possono comparire confusione mentale, allucinazioni e convulsioni. Nei casi più estremi, il gonfiore cerebrale può portare al coma o alla morte.

Come evitare l’over-idratazione

Per evitare i pericoli dell’over-idratazione, è importante ascoltare il proprio corpo. Se si ha sete, è segno che il corpo ha bisogno di liquidi. Un altro indicatore utile è il colore dell’urina: se è di un giallo chiaro, significa che l’idratazione è corretta. Se invece è scura, è il momento di bere più acqua. È fondamentale evitare di forzarsi a bere grandi quantità di acqua in un breve periodo di tempo, specialmente durante l’attività fisica.

