Bernardo Giorgio Mattarella a Ragusa il 13 Dicembre

Ragusa – La Scuola dei Beni Comuni presenta l’evento “Governare la fragilità” con ospite d’eccezione Bernardo Giorgio Mattarella.

La Scuola dei Beni Comuni annuncia con orgoglio l’evento “Governare la fragilità”, un incontro di approfondimento dedicato alle sfide della responsabilità pubblica, della gestione dei beni comuni e del ruolo delle istituzioni in un’epoca caratterizzata da complessità e vulnerabilità crescenti.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre 2025, alle ore 16:00, presso l’Auditorium Falcone e Borsellino di Ragusa Ibla, uno dei luoghi simbolo della città per l’impegno civico e la partecipazione.

Ospite d’eccezione sarà Bernardo Giorgio Mattarella, giurista, professore e figura autorevole nel panorama nazionale in materia di diritto amministrativo, etica pubblica e riforme istituzionali.

La sua presenza offrirà un contributo di grande valore per riflettere su come le istituzioni possano affrontare la fragilità – sociale, economica e ambientale – con strumenti innovativi, competenza e responsabilità condivisa.

L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto a cittadini, studenti, amministratori, professionisti e a tutte le persone interessate ai temi del bene comune e della governance democratica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

© Riproduzione riservata