Teatro, Biagio Izzo e Augusto Fornari aprono la nuova stagione del Teatro Garibaldi di Modica con “Finché giudice non ci separi”

Modica – Saranno Biagio Izzo e Augusto Fornari ad alzare il sipario sulla nuova stagione di “In Teatro Prosa” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, alle 21, i due attori portano in scena “Finché giudice non ci separi”, commedia scritta da Augusto Fornari, Antonio Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. Con loro sul palco ci saranno Adriano Falivene, Carla Ferraro, Roberto Giordano e Adele Vitale. Biagio Izzo, volto amatissimo dal pubblico italiano, e Augusto Fornari, che firma anche la regia, guidano una commedia corale che racconta con ironia le vicende di quattro amici alle prese con le conseguenze della separazione e con il difficile tentativo di ricominciare. Al centro ci sono le relazioni, la vita di coppia e ciò che cambia quando una coppia “scoppia”. Massimo, libraio antiquario, è appena uscito da una separazione particolarmente difficile e ha tentato il togliersi la vita. Il giudice gli ha tolto la casa e la possibilità di vivere con la figlia, imponendogli inoltre un consistente assegno mensile per l’ex moglie. Rimasto con poco più del necessario per vivere, si ritrova in un piccolo appartamento di 35 metri quadrati. Può contare su tre amici, anch’essi separati, che provano ad aiutarlo a rimettersi in piedi: ciascuno porta la propria esperienza e distribuisce consigli su come affrontare il divorzio e tornare alla normalità. Proprio quando sembrano esserci riusciti, alla porta si presenta un’avvenente vicina di casa, e gli equilibri saltano di nuovo, tra equivoci, situazioni paradossali e momenti di grande ilarità. La regia di Augusto Fornari costruisce il racconto sulla quotidianità dei personaggi e sul loro rapporto con una realtà fatta di separazioni e nuove possibilità.

«L’avvio di questa nuova stagione ci restituisce un entusiasmo che ci fa particolarmente piacere – dichiarano congiuntamente la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – La partecipazione del pubblico e l’andamento degli abbonamenti confermano quanto il Teatro Garibaldi rappresenti un punto di riferimento per la vita culturale del territorio e quanto sia forte il desiderio di tornare a condividere le emozioni degli spettacoli».

La stagione 2026-2027 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate, Gali Group. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online

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