Bici e monopattini scorrazzano al lungomare di Marina di Ragusa, il divieto nonostante

Ragusa – Anche quest’ anno, come già in passato, a Marina di Ragusa, nonostante il Comunicato n. 252 del 6 giugno 2025, relativo al “Divieto di transito di biciclette e monopattini sul lungomare e nelle zone pedonali dal 1 luglio al 30 settembre, dalle 20.00 alle 06.00, aree in cui questi mezzi potranno solo essere spinti a mano” si continua a pedalare tranquillamente. Forse un controllo quotidiano, nella fascia oraria in cui entra in vigore il divieto, con ammende per i trasgresssori, e non un semplice passaggio della pattuglia, impedirebbe ai cittadini di pensare che le istituzioni scrivono le regole ma non puniscono chi non le rispetta?

È mortificante vedere il furbetto di turno scendere dalla bici quando passa la pattuglia e risalirvi non appena i vigili sono transitati.

© Riproduzione riservata