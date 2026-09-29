Bici sotto un tir, Giorgio Bianchini muore a 36 anni

Palermo – Incidente mortale in via Belgio a Palermo. La vittima è Giorgio Bianchini, 36 anni fiorentino di Bagno A Ripoli, ed era in sella ad una bicicletta a pedalata assistita quando è stato investito da un Tir. Il mezzo pesante proveniva da viale Regione siciliana in direzione viale Strasburgo.

Il 36enne, che ha una compagna palermitana, è finito sotto le ruote di sinistra della motrice del Tir ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo con una gru. Sul posto, oltre i pompieri, anche la squadra incidenti della polizia municipale e il personale medico del 118.

Il personale della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo ha ricostruito la dinamica: l’incidente è avvenuto nella corsia di via Belgio direzione centro città, nel tratto rettilineo compreso fra gli incroci con via dei Nebrodi e viale Strasburgo. Dai rilievi e dalle immagini delle telecamere è certo che Bianchini procedeva al centro della strada e per tentare di schivare un furgone fermo in coda al semaforo, lo ha urtato con il manubrio della bicicletta. Ha perso il controllo ed è caduto sull’asfalto sulla corsia di sinistra dove un secondo dopo è passato il Tir.

Il ciclista è dunque caduto a terra proprio mentre transitava il mezzo pesante. L’autista ha raccontato di aver provato in tutti i modi a fermare il suo Tir, ma il 36enne gli è caduto proprio davanti alle ruote. Una ricostruzione confermata dalle immagini delle telecamere al semaforo con viale Strasburgo che oltre a chiarire l’esatta posizione dei mezzi hanno ripreso le manovre che hanno portato al tragico impatto. Sul posto il medico legale ha effettuato la prima ricognizione sul corpo della vittima. I mezzi sono stati sequestrati. Al vaglio anche la velocità del mezzo pesante che stava dirigendosi in porto percorrendo l’unico tragitto consentito ai Tir in entrata dall’autostrada.

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