Bicicletta investita da una motrice: morto Antonio Incorvaia, 55 anni

Palermo – Un uomo di 55 anni è morto oggi in una tragedia stradale in via Francesco Crispi a Palermo. Antonino Corvaia, questo il nome della vittima, era in sella a una bici e stava procedendo in direzione piazza XIII Vittime quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da una motrice.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per i soccorsi, ma nonostate i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per cercare di stabilire la dinamica esatta dell’accaduto.

