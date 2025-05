Bidello cade dal tetto e muore. Salvatore Cumbo aveva 55 anni

Serradifalco, Caltanissetta – Il 55enne Salvatore Cumbo è morto a Serradifalco cadendo da un’altezza di oltre tre metri. L’incidente si è verificato in un supermercato di via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove stava riparando la saracinesca. Cumbo lavorava come collaboratore scolastico in una scuola, aveva accettato di sistemare dei pannelli sull’edificio, pare fosse un lavoro occasionale per arrotondare. Dalla centrale del 118 è stato inviato l’elisoccorso ma quando i sanitari sono arrivati non c’era più nulla da fare.

Soltanto pochi giorni fa, il 7 maggio, uno studente d’ingegneria di 23 anni era caduto da oltre 10 metri mentre montava dei pannelli su un palazzo in ristrutturazione a San Cataldo, sempre nel Nisseno, non distante da Serradifalco. Una settimana dopo, il 14 maggio, è morto in ospedale e i suoi organi sono stati donati all’Ismett di Palermo e al Bambino Gesù di Roma. Dall’inizio dell’anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia hanno causato 17 morti.

