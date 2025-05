Biden ha una forma aggressiva di cancro alla prostata, metastasi alle ossa

Quando Biden ha accusato persistenti disturbi urinari, un’ecografia ha evidenziato un «piccolo nodulo» sulla prostata che poi si è rivelato essere un cancro molto invasivo con le cellule tumorali diffuse fino alle ossa.

Quando il cancro alla prostata si diffonde ad altre parti del corpo, spesso arriva alle ossa. Il cancro metastatico è molto più difficile da trattare rispetto a quello localizzato perché i farmaci non riescono a raggiungere tutte le cellule tumorali ed eradicare completamente la malattia. Tuttavia, quando i tumori alla prostata necessitano di ormoni per crescere, come nel caso di Biden, possono essere sensibili a trattamenti mirati.

Biden ha lasciato l’incarico lo scorso gennaio dopo essersi ritirato a luglio 2024 dalla corsa per un secondo mandato. È stato l’inquilino della Casa Bianca più anziano nella storia americana. Durante gli ultimi mesi della sua presidenza ha dovuto affrontare molte domande sulla sua età e sulla sua salute ma a preoccupare il suo elettorato erano le sue condizioni mentali più che quelle fisiche soprattutto dopo il disastroso primo e unico dibattito televisivo contro Donald Trump a giugno dell’anno scorso. Martedì prossimo uscirà nelle librerie americane Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (Il peccato originale di Biden, il suo declino, la copertura e la scelta disastrosa di correre di nuovo) di Jake Tapper e Alex Thompson in cui vengono raccontati i drammatici ultimi mesi della sua presidenza con continue defaillance, dalla difficile deambulazione, che ha portato a prendere in considerazione la sedia a rotelle, al mancato riconoscimento di persone a lui note come George Clooney.