Palermo – Un biglietto scritto il 23 luglio 1945, durante la Seconda guerra mondiale, probabilmente nel periodo di prigionia a Bombay, e indirizzato alla propria mamma e ai familiari. Una testimonianza di affetto e memoria rimasta lontana dalla sua famiglia per oltre ottant’anni, che oggi ha finalmente ritrovato la strada di casa.

È una storia a lieto fine quella che si è conclusa questa mattina nei locali dell’Anagrafe del Comune di Palermo, in viale Lazio, dove il documento è stato riconsegnato alla famiglia del suo autore, Salvatore Enzo Martines, grazie a un accurato lavoro di ricerca condotto dagli uffici comunali.

Tutto ha avuto inizio due giorni fa scorso, quando il sindaco Roberto Lagalla ha fatto pervenire, tramite la polizia municipale, una segnalazione della signora Daniela Casini, residente a Prato, che aveva trovato il biglietto in un mercatino dell’usato. Appassionata di documentazione storica, la signora aveva compreso il valore affettivo e storico di quel documento e si era attivata affinché potesse essere restituito ai discendenti del mittente.

Da qui è partita la ricerca degli uffici dell’Anagrafe che, attraverso una minuziosa consultazione delle banche dati e dello schedario storico, sono riusciti a ricostruire i legami familiari di Salvatore Enzo Martines. In un primo momento è stato individuato il nipote Salvatore Ciofalo, figlio della sorella Elvira; successivamente è stata rintracciata anche Germana Zasa, figlia di Adele, a sua volta figlia di Martines. Questa mattina, alla presenza della signora Adele e della figlia Germana, il biglietto è stato finalmente consegnato ai familiari. All’incontro ha partecipato anche, attraverso un collegamento telematico, la signora Casini.

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