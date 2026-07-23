Bill e Hillary Clinton conquistano Panarea

Panarea – Passeggiata tra i vicoli, qualche acquisto nei negozi del centro e tanti selfie con turisti e residenti. Bill e Hillary Clinton hanno scelto Panarea per una tappa della loro vacanza italiana, aggiungendo un altro nome di prestigio alla lunga lista di personaggi internazionali che quest’estate hanno fatto rotta verso le Isole Eolie.

L’ex presidente degli Stati Uniti, oggi 79enne, ha cercato di confondersi tra i tanti visitatori dell’isola con un abbigliamento semplice e informale, da normale turista in vacanza. Un tentativo durato poco: il suo volto è stato immediatamente riconosciuto e, nel giro di pochi minuti, sono iniziate le richieste di fotografie e selfie.

Clinton si è mostrato disponibile e sorridente, ricambiando l’affetto di chi lo ha avvicinato con saluti e ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta. Accanto a lui la moglie Hillary Clinton, ex segretaria di Stato americana, con la quale è stata immortalata anche durante una sosta dedicata allo shopping in un negozio di abbigliamento dell’isola.

La visita alle Eolie arriva dopo un’altra tappa del viaggio italiano della coppia. Nei giorni scorsi, infatti, Bill e Hillary Clinton erano stati avvistati in Campania, dove hanno visitato la Costiera Amalfitana, tra Amalfi e Ravello, e il Golfo di Sorrento, prima di spostarsi in Sicilia.

La presenza degli ex inquilini della Casa Bianca conferma ancora una volta il ruolo delle Eolie come una delle destinazioni più esclusive del Mediterraneo. L’estate 2026 sta infatti trasformando l’arcipelago in una vera e propria passerella a cielo aperto per celebrità, imprenditori e proprietari di mega-yacht provenienti da tutto il mondo.

In particolare Panarea e Stromboli si stanno confermando i punti di riferimento del turismo di lusso. Nelle ultime settimane sono stati avvistati tra le isole attori e musicisti di fama internazionale come Matt Damon e Mick Jagger, mentre il mondo dello sport ha portato nelle acque eoliane nomi del calibro di Michael Jordan, Magic Johnson ed Erling Haaland. Tra gli ospiti italiani, invece, anche Michelle Hunziker, arrivata in vacanza insieme al compagno Giulio Berruti.

Un elenco che continua ad allungarsi e che rafforza l’immagine delle Eolie come meta privilegiata del turismo internazionale di alta gamma, capace di attirare ogni estate personalità di primo piano provenienti da tutto il mondo.

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