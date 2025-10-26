Bimba di 14 mesi rischia di soffocare in auto e il padre va nel panico: salvata da due poliziotti

Roma – Due poliziotti hanno salvato la vita a una bimba di 14 mesi, Alice, colta da una grave crisi respiratoria. È successo nella notte fra venerdì e sabato a Roma, lungo via Tiburtina. Protagonisti due agenti della Polizia di Stato, Jacopo e Gaia, in servizio presso il Commissariato di Sant’Ippolito.

Lungo via Tiburtina, nella notte, i due hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava disperatamente ed il traffico bloccato. Avvicinandosi, hanno trovato il padre in preda al panico: la sua bambina, sul seggiolino, respirava a fatica e stava perdendo conoscenza. In quei momenti drammatici, ogni secondo contava. Senza esitazione, Jacopo e Gaia hanno allertato la Sala Operativa e ottenuto l’autorizzazione per l’uso di sirene lampeggianti. È iniziata così una corsa contro il tempo tra le vie della Capitale: la pattuglia della Polizia di Stato davanti e l’auto del padre subito dietro con le altre macchine che si spostavano per lasciare passare il convoglio. Grazie alla prontezza e alla lucidità dei due agenti, l’auto è arrivata in pochi minuti al Policlinico Umberto I, dove la bambina ha ricevuto immediatamente le cure necessarie.

Dopo momenti di grande tensione, finalmente il respiro di Alice è tornato regolare e il padre, con le lacrime agli occhi, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni successivi, Jacopo e Gaia hanno avuto la gioia di incontrare nuovamente la piccola Alice e i suoi genitori.

