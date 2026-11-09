Bimba di 6 anni si ammala per la mancanza d’acqua: scatta la diffida per Comune e Aica

Agrigento – Ad Agrigento una famiglia residente nella zona di Maddalusa vive da sei mesi senza approvvigionamento idrico poiché l’abitazione, situata in zona “A” a inedificabilità assoluta, risulta abusiva. A causa della prolungata e drastica carenza igienico-sanitaria, una bambina di sei anni ha subito danni alla salute. Secondo quanto emerso, alla piccola è insorta una «patologia cutanea (vitiligine), attualmente in fase di accertamento medico-specialistico e medico-legale, verosimilmente scatenata o aggravata dai deficit igienici e dal correlato stress psicofisico». Sul piano emotivo, inoltre, la minore soffre di inappetenza e vive con la paura costante di «aver perso per sempre il diritto all’acqua».

Per denunciare la gravità della situazione, l’avvocato Angela Riggio, in rappresentanza dei genitori della bambina, ha formalizzato un atto di diffida e messa in mora indirizzato al Comune di Agrigento, all’azienda idrica Aica e all’Assemblea territoriale idrica Ati. Dal mese di maggio, infatti, a seguito dei controlli sull’abusivismo degli immobili, è stato interrotto il servizio di rifornimento tramite autobotti nel quartiere, costringendo i residenti a procurarsi l’acqua riempiendo dei bidoni alla fontana di Bonamorone.

L’atto legale, anticipato dal sito “Report Sicilia”, concede ora agli enti coinvolti un termine di 7 giorni per garantire il «minimo vitale» ripristinando l’invio delle autobotti. Qualora la richiesta dovesse cadere nel vuoto, la famiglia è pronta ad avviare un ricorso al Tar e un’azione risarcitoria davanti al giudice ordinario per chiedere i danni legati al «danno biologico ed esistenziale».

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