Bimba di 6 mesi in pericolo di vita trasportata su un volo dell’aeronautica dalla Sicilia a Roma

Taormina – Una bambina di 6 mesi in pericolo vita è stata trasportata d’urgenza a Roma. La piccola paziente è stata trasferita dall’ospedale “San Vincenzo” di Taormina all’aeroporto di Catania per poi raggiungere Ciampino a bordo di un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

L’aeromobile è decollato dall’aeroporto di Catania alle 14:30 con a bordo, oltre ai genitori, anche un medico che ha garantito il monitoraggio e l’assistenza sanitaria continua durante il volo. L’atterraggio presso lo scalo di Ciampino è avvenuto alle ore 15:30.

Una volta a terra, la piccola è stata affidata alle cure del personale del 118 per il successivo trasferimento in ambulanza all’ospedale “Bambino Gesù”. Il volo, richiesto dalla prefettura di Messina per consentire il ricovero immediato, è stato gestito dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare.

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