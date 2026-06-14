Bimba di 7 anni accusa un malore in spiaggia e muore

Licata, Agrigento -Ha un malore mentre è in acqua al mare e muore poco dopo. La vittima è una bimba di 7 anni, originaria di Ravanusa (Agrigento), morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava al mare in località Marianello a Licata. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso del 118, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

La famiglia ha chiamato i soccorsi quando ha visto la bambina accasciarsi sulla riva. Sono arrivati gli operatori del 118 ed è stato allertato anche l’elicottero di soccorso. La piccola però sarebbe deceduta durante il trasporto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Informata anche l’autorità giudiziaria.

La causa della morte sembra essere un improvviso arresto cardiaco. La bambina aveva già dei problemi di salute. Quando i sanitari dell’elisoccorso del 118 sono arrivati sulla banchina non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La salma è rimasta a Licata dove è stata già trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

“Ho appena saputo della tragedia – ha detto il sindaco di Licata, Angelo Balsamo – . Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili. Una tragedia, una grandissima tragedia”.

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