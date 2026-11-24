Catania – Una bambina di 8 mesi in pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza da Catania a Roma oggi pomeriggio, a bordo di un Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell’aeronautica militare. Il volo, autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, si è concluso con l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino poco dopo le 17.45.

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, l’aereo ha raggiunto lo scalo catanese alle 16. Dopo le procedure necessarie da parte dell’equipaggio militare e l’imbarco della piccola paziente insieme all’équipe medica, il G-650 è decollato alle 16.30. All’atterraggio, un’ambulanza ha trasferito la bambina all’ospedale Bambino Gesù per le cure del caso.

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