Bimba di due anni muore investita da un’auto in retromarcia

Taranto – Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri. La piccola si trovava nei pressi dell’abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l’avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina a alla guida dell’auto ci sarebbe stato un connazionale. L’uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.

La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove però è arrivata già priva di vita.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.

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