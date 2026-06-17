Bimba di quattro mesi ha un malore al nido: muore poco dopo in ospedale

Santa Maria di Leuca, Lecce – Una bambina di quattro mesi, di Castrignano del Capo, nel Salento, Lavinia Pezzella, è morta dopo un malore all’asilo nido a Santa Maria di Leuca, gestito dalle suore. É stata proprio una delle religiose ad accorgersi che la bimba era cianotica, mentre riposa in culla: immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la piccola sul posto e poi l’hanno trasferita al Panico di Tricase.

Qui i medici l’hanno intubata nel tentativo disperato di salvarla, ma non c’è stato nulla da fare. In attesa degli accertamenti medico legali, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una morte in culla, causata da un rigurgito o altro tipo di soffocamento naturale. Mentre non risultano patologie pregresse della bimba, che possano averla portata alla morte in così poco tempo.

La bimba viveva a Castrignano del Capo, frazione di Santa Maria di Leuca, con il padre Alessio, militare di marina, la mamma Elisa, impiegata in un’agenzia di assicurazione, e la sorellina maggiore di 3 anni. Una famiglia stimata e conosciuta da tutti, che oggi si ritrova al centro della tragedia più nera.

Il sindaco Francesco Petracca ha cercato di mettersi in contatto con loro per portare la vicinanza e la solidarietà di tutta la città. «Sono profondamente colpito e mi associo all’immenso dolore della famiglia di grandi lavoratori, stimata e apprezzata in tutto il paese. Il mio è il dolore immenso di tutto il paese. In occasione dei funerali proclamerò una giornata di lutto cittadino».