Bimba malata vuole rivedere il mare: gita del cuore e qualche ora lontana da Oncoematologia

Senigallia, Ancona – «Mi manca il mare, mi piacerebbe tanto rivederlo». Il desiderio espresso da una bambina di origine sudamericana è stato esaudito dal Comitato Chianelli, che le ha regalato una gita a Senigallia. Una giornata speciale per la piccola paziente in cura alla struttura complessa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia.

I piedi in acqua

Da oltre un anno è ospite del Residence Daniele Chianelli insieme alla sua famiglia per potersi sottoporre alle cure. Sta affrontando un percorso molto impegnativo. Durante un colloquio con le psicologhe della struttura, che le sta dando accoglienza, la bambina ha riferito che non vedeva il mare da molti anni e che era un suo grande desiderio tornarci. Un racconto che ha intenerito gli operatori del Comitato Daniele Chianelli. Si sono quindi offerti di accompagnarla. E così domenica mattina la famiglia ha iniziato il suo viaggio alla volta di Senigallia insieme ad alcuni operatori della struttura. Tutti a bordo di un mezzo diventato ormai compagno di avventure divertenti per i bambini del residence. Insieme a mamma e papà, la piccola ha immerso per qualche secondo i piedini in acqua, giocato con la sabbia e cercato conchiglie. Un’emozione davvero speciale.

LA LEUCEMIA

«Quando i nostri operatori mi hanno chiesto di fare questo piccolo regalo alla bimba, non nascondo di aver provato un po’ di preoccupazione nonostante il via libera ricevuto dai medici – racconta Franco Chianelli, fondatore e presidente dell’associazione nata in memoria del figlio, scomparso a sette anni a causa di una leucemia -. Poi ho pensato alla cura delle persone che non è solo somministrare una terapia, ma è anche cercare di renderle felici, supportarle nei loro bisogni. Per questo abbiamo creato il nostro gruppo multidisciplinare per prenderci cura a 360 gradi di ogni membro del nucleo familiare».

La struttura può contare, infatti, su un’assistente sociale, quattro psicologhe, un’educatrice, una nutrizionista, due arteterapeute, due musicoterapeuti, un’ortoterapeuta e infine i mediatori culturali madrelingua. «Quando si ammala un bambino – conclude il presidente Chianelli – è un po’ come se si ammalasse tutta la famiglia. E quando i nostri operatori mostrano un cuore grande che va oltre il loro lavoro, allora sì, mi sento soddisfatto e molto orgoglioso di ciò che facciamo».

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