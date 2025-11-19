Bimba morta a 2 anni dopo le dimissioni dall’ospedale, mamma e papà disperati: ​«Su Ludovica esami affrettati»

Feltre, Belluno -«I medici potevano fare di più viste le condizioni in cui la bambina è stata portata al pronto soccorso di Feltre»: un dolore straziante ed inimmaginabile quello che la famiglia della piccola Ludovica sta vivendo in queste ore. Pur nella disperazione però, la famiglia vuole fare chiarezza su quello che è accaduto alla loro bambina di appena 2 anni e, se vi sono delle responsabilità, accertarle.

«Ludovica è stata il nostro primo grande amore, la nostra vita, il nostro tutto assieme al fratellino», la ricorda la mamma che ha deciso di non parlare quantomeno fino a quando non sarà stata eseguita l’autopsia e si avranno degli elementi concreti in mano.

La bambina presentava febbre alta e sintomi respiratori da mercoledì. La madre le aveva somministrato del paracetamolo e le condizioni generali erano migliorate. Questo fino al pomeriggio del giorno successivo quando la piccola si è svegliata dal riposino lamentando dolore agli occhi ed alla fronte. I genitori hanno quindi contattato la pediatra di fiducia, la quale aveva consigliato di aumentare la dose di paracetamolo. Nonostante ciò, la febbre è rimasta a 39: i genitori la portano in ambulatorio dove la pediatra diagnostica un virus influenzale con leggero arrossamento della gola.

Intorno alle 2.30 di sabato notte Ludovica respirava con grande affanno e aveva uno strabismo anomalo tanto da spingere il padre a portarla al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre dove le è stato assegnato un “codice bianco”. La piccola è visitata dal pediatra di turno che le ha somministrato un aerosol e un antibiotico. In meno di un’ora la piccola è stata dimessa con l’indicazione al genitore di proseguire la terapia a domicilio.

La sintomatologia però non regrediva, soprattutto quello strabismo non certo tipico di un’influenza. Intorno alle 9 il cuoricino di Ludovica ha smesso di battere. Inutile la corsa dei medici del 118 dell’ospedale di Feltre nella casa di Mel dove la famiglia vive. Nonostante le manovre salvavita la piccola è morta. Una morte tanto inaspettata quanto assurda che ha lasciato i genitori e la famiglia nel dolore più profondo come solo la perdita di un figlio può causare.

