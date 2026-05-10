Bimbo cade dal balcone, è grave

Agrigento – Un bambino di 10 anni è caduto in mattinata, intorno alle 11.30, dal balcone al primo piano di una palazzina, nel quartiere di Villaseta ad Agrigento. E’ stato soccorso e con l’elicottero del 118 portato in codice rosso con un trauma cranico all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici hanno diagnosticato fratture vertebrali e contusioni polmonari.

Un quadro clinico grave che ha imposto il trasferimento, con l’elisoccorso, all’ospedale Di Cristina di Palermo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda: il bambino, assieme ai suoi familiari (tutti residenti a Porto Empedocle), era andato a casa di parenti.

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