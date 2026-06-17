Bimbo caduto dal carro di Carnevale in polistirolo e morto, chieste tre condanne, c’è il papà

Agrigento – Il pm del tribunale di Sciacca ha chiesto la condanna dei 3 imputati a processo per la morte di Salvatore Sclafani, il bimbo di 4 anni che il 4 febbraio del 2020 è caduto da un carro allegorico durante la sfilata per il Carnevale.

Due anni e 4 mesi la richiesta per Giuseppe Sclafani, responsabile dell’associazione che aveva realizzato il carro “Volere Volare”; 2 anni per Giuseppe Corona, rappresentante della società organizzatrice Futuris; 6 mesi per Francesco Sclafani, padre del bambino, che si è pure costituito parte civile.

Secondo la tesi del pm c’è stata una “cooperazione colposa” segnata da gravi carenze nella sicurezza: il carro presentava una base in polistirolo giudicata non idonea e la vigilanza durante la manifestazione era insufficiente, con soli due addetti per una struttura di 10 metri. Al padre viene invece contestata l’imprudenza di aver collocato il figlio su un ripiano del carro dal quale è poi precipitato. La sentenza del giudice monocratico è attesa per fine settembre.

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