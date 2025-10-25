Bimbo di 10 anni precipita dal terzo piano: è grave

Trapani – Un bambino di dieci anni è caduto dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza nell’ospedale Sant’Antonio Abate. Dopo le prime cure ricevute nell’area di emergenza, il bambino è stato stabilizzato e condotto in ambulanza all’aeroporto di Birgi, da dove è stato poi trasportato in elisoccorso nell’ospedale dei Bambini a Palermo, dove si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

© Riproduzione riservata