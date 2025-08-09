Bimbo di 4 anni in rianimazione dopo un colpo di calore

Alghero – Un bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti romeni in vacanza a Olmedo, vicino ad Alghero, è stato ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari per un colpo di calore, e poi trasferito al policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto appurato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, intervenuti sul posto insieme con il 118, il bambino, approfittando di un momento di riposo dei genitori, è uscito da casa. Quando il papà e la mamma si sono accorti della sua assenza si sono precipitati alla ricerca e lo hanno trovato seduto nella loro auto, parcheggiata davanti alla casa, privo di sensi. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Sassari dove è arrivato in condizioni critiche, tanto da richiedere il ricovero in rianimazione. Una prima diagnosi parla di colpo di calore dovuto a un’esposizione prolungata al sole o ad alte temperature. Ieri sera i medici e la famiglia hanno deciso per il trasferimento a Roma, al Policlinico Gemelli per cure più appropriate.

