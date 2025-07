Bimbo di 4 mesi arriva in ospedale con gravi lesioni alla testa

Siracusa – Sono al vaglio della Procura di Siracusa le cause per le quali un bimbo in tenera età abbia subito delle gravi lesioni al capo al punto da essere stato ritenuto necessario il ricovero in codice rosso all’ospedale a Catania. Sulla vicenda vige il massimo riserbo. .

Il bimbo di appena quattro mesi è stato trasportato all’ospedale Umberto primo di Siracusa dove i sanitari, avendo notato la gravità delle ferite che presentava alla testa, hanno disposto l’immediato trasporto della creatura in una struttura sanitaria pubblica di Catania dove da ieri è tenuto sotto controllo dai medici a causa della gravità del quadro clinico.

A indagare sono i carabinieri della Tenenza di Floridia, intervenuti nell’immediatezza dell’accaduto, i quali avranno modo di approfondire quanto sia accaduto al piccolo. Da una prima, sommaria ricostruzione, sembra che tutto sia avvenuto in ambito familiare per una lite tra la nonna del bimbo e il suo compagno. Ad andarci di mezzo sarebbe stato proprio il bambino che avrebbe riportato lesioni al capo che ha costretto i familiari ad una precipitosa corsa in ospedale a Siracusa da dove è stato necessario il trasferimento a Catania.

