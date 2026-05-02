Bimbo di 5 anni sfugge al controllo dei genitori e viene investito da un furgone: è gravissimo

Cefalù – Gravissimo incidente stradale sul lungomare di Cefalù dove un bambino di 5 anni ha riportato un grave trauma cranico dopo essere stato travolto da un furgone. Secondo una prima ricostrizione, il bimbo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e sarebbe finito sulla strada dove è stato investito da un furgone. Il piccolo è stato intubato sul posto per stabilizzarlo e permettere il trasferimento in ospedale. È stato portato in elisoccorso al centro pediatrico di Villa Sofia a Palermo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Aperta un’inchiesta.

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