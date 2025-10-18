Bimbo di 7anni muore dopo un malore

Centuripe, Enna – Un bambino di 7 anni, Agatino Corsaro, è morto improvvisamente giovedì scorso mentre giocava con alcuni amici nel centro storico di Centuripe, piccolo comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Enna.

Il piccolo, colto da un malore improvviso, si è accasciato al suolo e, nonostante i tentativi immediati di rianimazione del personale del 118, non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha gettato nello sconforto la cittadinanza e la famiglia.

Il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, ha proclamato il lutto cittadino, disponendo che le bandiere sugli edifici pubblici siano esposte a mezz’asta in segno di cordoglio.

I funerali del piccolo Agatino Corsaro sono stati celebrati alle 16:30 di sabato 18 ottobre nella chiesa madre della cittadina. La comunità si è stretta attorno ai familiari, sconvolta dalla perdita improvvisa.

