Bimbo di 9 anni investito a Comiso

Comiso – Intorno alle ore 20 di oggi domenica di Pasqua un bambino di 9 anni è rimasto ferito in un incidente stradale registratosi in via San Biagio a Comiso.

Il piccolo sarebbe stato urtato da una Ford Kuga, mentre si trovava in strada. Pare stesse attraversando. Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha fornito le prime cure al bambino prima di trasferirlo al Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Il minore avrebbe riportato alcune fratture, ma le sue condizioni sono in fase di valutazione.

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