Bimbo di due anni muore soffocato in un asilo nido

Arezzo – Un bambino di un asilo nido della provincia di Arezzo, nel paese di Soci, è morto soffocato durante le attività odierne, per cause in corso di accertamento.

Il bimbo, due anni, secondo una prima versione sarebbe rimasto strozzato con del cibo, ma c’è chi riferisce che lo stesso soffocamento sia stato causato da un indumento, pare un giubbotto. L’allarme è stato dato dal personale della struttura ed è stato subito soccorso ma non è stato possibile salvarlo.

Il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero durante un momento di gioco all’aperto. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’accaduto, ha dato l’allarme.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ed è stato attivato anche l’unità di elisoccorso Pegaso. Il personale medico ha tentato le manovre di rianimazione per salvare il piccolo, ma purtroppo tutti gli sforzi fatti dai sanitari sono stati vani. Il piccolo è morto nel giardino dell’asilo nido.

In corso indagini a cura dei carabinieri della compagnia di Bibbiena. Le forze dell’ordine stanno ascoltando i testimoni presenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

