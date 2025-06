Condividi "Bimbo nasce in ambulanza. Stanno tutti bene. FOTO" sui social

Aci Catena – Allertati dalla Centrale Operativa 118 per “dolori addominali in gravidanza a termine” , il mezzo di soccorso Mike 1 Acireale si è recato sul posto ad Aci Catena con codice Rosso. All’arrivo, la paziente, gravida a termine (secondipara) presentava contrazioni regolari e ravvicinate, con segni evidenti di fase espulsiva imminente.

Durante la valutazione iniziale, si è constatata la rottura spontanea delle membrane con inizio del travaglio attivo. La paziente è stata posta in posizione adeguata, garantendo privacy e supporto emotivo. Non è stato possibile il trasporto in sicurezza prima dell’espulsione fetale.

Il parto è avvenuto in presenza dell’equipaggio Mike 1 guidato dal Dott.Habiballah Anan, infermiere Spedalieri ed autista/socc Anastasi.Il neonato di sesso maschile, è nato alle ore 10:30, con pianto e respiro spontaneo. Il cordone ombelicale è stato clampato e sezionato in modo sterile. Successivamente è avvenuta l’espulsione spontanea della placenta, integra e completa.

La madre è stata monitorata costantemente con parametri vitali stabili. Il neonato è stato asciugato, mantenuto al caldo, valutato e affidato al contatto skin-to-skin con la madre.

Entrambi sono stati trasportati in sicurezza presso l’Ospedale di Acireale, con comunicazione preventiva al presidio ricevente. Nessuna complicanza intra-partum rilevata. Condizioni cliniche buone al momento della consegna.

Riccardo Castro: “Benvenuto al mondo al piccolo e ai genitori, complimenti all’equipaggio per l’ottimo intervento”.

