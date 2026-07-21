Black out a Marzamemi, disagi per ristoratori, turisti e residenti

Marzamemi – Una serie di interruzioni di fornitura dell’energia elettrica ha provocato notevoli disagi a Marzamemi e nelle contrade balneari vicine nello scorso fine settimana in cui si sono registrate temperature al di sopra della media stagionale. I black out si sono verificati a più riprese da sabato notte fino al pomeriggio di ieri. Numerose le segnalazioni alla società che gestisce la rete elettrica che ha provveduto a riparare i guasti, lasciando però al buio per diverse ore il borgo marinaro, le villette e i residence della zona. Notevoli i disagi per i titolari dei locali di Marzamemi, che hanno già avviato una prima stima dei danni, ma anche per i residenti, i turisti e i villeggianti.

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